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林宥嘉身體出狀況！「器官嚴重發炎」　丁文琪備餐照顧

▲林宥嘉提到先前身體出狀況，檢查後發現器官嚴重發炎。（圖／記者陳思誼攝, 2022.03.02）
▲林宥嘉提到先前身體出狀況，檢查後發現器官嚴重發炎。（圖／記者陳思誼攝, 2022.03.02）

記者吳雨婕/台北報導

2022-03-02 15:29:35

林宥嘉今（2）日參與家扶基金會「用愛包圍」計畫的公益記者會活動，他也曝光先前的身體狀況，提到一開始以為只是腸躁症，後來檢查過後發現竟然是器官發炎嚴重，幸好在太太丁文琪的照顧下康復。

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這次的活動主要傳達親職教育課程能夠降低虐兒的比率，而在記者會上播放的影片，讓林宥嘉深受感動，直言：「我自己是父母，在照顧孩子時，也會遇到挫折。」他透露，自己工作忙碌，在工作上也會遇到挑戰，「身為一個丈夫、爸爸，花時間照顧家庭，太太要給我很多協助，有時候她帶領我，有時候我帶領她，才能建構一個家。」更自爆看了影片後，有偷偷流淚。

▲林宥嘉出席家扶基金會舉辦的「用愛包圍」計畫的公益記者會。（圖／記者陳思誼攝, 2022.03.02）
▲林宥嘉坦言照顧小孩時，也會遇到挫折。（圖／記者陳思誼攝, 2022.03.02）
而在先前的線上演唱會上，林宥嘉提到自己身體、心理都出了問題，他表示，人生的劇本就是無法預知會有的挑戰，當時家人身體出狀況，自己也生了病，「原本以為只是單純的腸躁症，但後來經過更精密的檢查後，發現其實是器官嚴重的發炎，「我的飲食控制嚴格，我有好長一段時間，吃肉、小黃瓜、馬鈴薯、紅蘿波、藍莓、必須用很嚴格的控制不要去刺激。」所幸後來家人身體狀況穩定，自己的病也康復。

林宥嘉特別感激太太丁文琪在他生病期間的照顧，「當時我可以吃的東西很少，太太要備餐，一變再變，這個也不能吃，她是很好的太太，給我很大的鼓勵，對我影響很多。」

▲林宥嘉出席家扶基金會舉辦的「用愛包圍」計畫的公益記者會。（圖／記者陳思誼攝, 2022.03.02）
▲林宥嘉透露前陣子身體亮紅燈。（圖／記者陳思誼攝, 2022.03.02）

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