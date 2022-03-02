網球／賽前放話不抵制就棄賽 烏克蘭一姐橫掃俄國小將
此前要求主辦網球比賽的單位禁止俄羅斯選手使用「身分和國旗Logo」的烏克蘭女將Elina Svitolina，今日在賽場上以6:2、6:1順利擊敗俄國年輕選手Anastasia Potapova，她也表示自己很開心能在場上為祖國而戰。
記者黃建霖/綜合報導
2022-03-02 15:46:52
Svitolina在本屆WTA里昂站開始之前，直言若WTA/ATP/ITF不對俄羅斯和白俄羅斯進行譴責和抵制——禁止運動員使用俄羅斯及白俄羅斯的身分和國徽，那麼自己就不會與俄羅斯和白俄羅斯球員交鋒。
而在她表態聲明之後，各大網球組織也立刻做出回應，除了取消在俄羅斯舉行的一系列比賽之外。並要求俄羅斯和白俄羅斯的選手不可以使用自己國家的身分上場，還禁止場邊出現該國國旗和播放國歌。
此役Svitolina展現求勝企圖心，開賽就壓制著Potapova，最終直落兩局贏球。她賽後也表示要把本戰獎金全部捐給烏克蘭軍隊，表達對於國家抵抗外敵的支持。
「我的心情現在很低落，但我很開心能打網球。我在為祖國而戰。」Svitolina賽後如此說道。這位烏克蘭一姐，目前世界排名第15。