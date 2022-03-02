派翠克模仿情慾女王跳鋼管 「慘撞胯下」求救許藍方看診
網路節目《小姐不藏私》今（2）日晚上將播出最新一集，派翠克、許藍方跟筱筱直擊情慾女王珍琳的工作室，值得注意的是，當珍琳表演高難度的鋼管舞動作時，派翠克也被拱當場學一段，珍琳教他其中一個雙腳前後踢的動作，沒想到派翠克卻不慎撞到胯下，讓他當場痛到流眼淚，哭喊：「我從小到大沒有被『阿魯巴』過，沒想到今天我阿魯巴我自己。」還拉著許藍方哭問是不是需要看診，意想不到的發展引發全場大笑。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-02 15:56:47
只見珍琳的工作室光情趣內衣就有上百件，派翠克被拱穿上一套三點式的性感內衣，沒想到一套在他背心上竟然很時尚，就像衣服原有的刺繡圖案，讓派翠克當場說要刷卡買下，許藍方跟筱筱也被拱各穿一件性感睡衣，筱筱穿一套白色蕾絲睡衣大秀美背，她坦言知道要這集要穿性感睡衣，從前一天起就緊張到胃超痛，許藍方則是挑中一件蜘蛛人裝，穿上後被全場狂吐槽，還歪樓模仿起蜘蛛人經典動作。
珍琳也分享平時的直播賣貨祕訣，表示會先介紹性感內衣，大聲喊：「來老闆娘親自換給你看！」便到僅用半透明薄紗遮住的換裝間內換衣服，等線上人數高漲時再出來大跳艷舞、鋼管舞。