蘇震清緊咬借貸喊無罪　北檢：驚覺被監聽才裝還錢

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全案源於SOGO經營權之爭，李恆隆的太流公司實質掌控SOGO百貨後，2002年9月，在太流公司的增資會議上，遠東集團砸40億元投資，李恆隆的持股遭稀釋，失去SOGO經營權。李恆隆四處陳情，企圖買通立委奪回SOGO，首先找上的就是蘇震清，陳情遠東集團利用造假、虛偽不實的董事會變更公司登記。
北檢公訴檢察官團隊論告指出，李恆隆2012年初透過前立委蔡煌瑯認識蘇震清；2015年9月4日，蘇震清透過余學洋傳訊李恆隆，告知「委員的叔叔（蘇嘉全）在政黨輪替時可能位居行政要職，我們又是執政黨」，以委員急需一筆2000萬元上下的錢，要求李恆隆匯款至蘇震清的人頭帳戶。
檢方指控，李恆隆於2015年9、12月各匯1000萬元款項至指定帳戶，李不禁私下批評「阿忠（蘇震清綽號）霸王硬上弓」，並稱那些錢不是借貸，如果是怎會怕？還透露，都是蘇震清開頭，要余學洋去約；2017年蘇震清得知遭監聽，緊張詢問律師金流該如何處置，並立即將錢返還李恆隆，還要求留下金流紀錄。事後，蘇震清刻意疏遠李恆隆，李恆隆才去找郭克銘幫忙。2020年7月28、29日檢調搜索前，蘇震清再次確認金流款項處置的狀況。
對於指控，蘇震清堅稱自己「無罪」，稱「一路走來清清白白、坦坦蕩蕩，SOGO案是民意代表為民喉舌、為民伸冤，絕沒有施壓行政機關、也沒有索賄跟收賄、更沒有對價關係。」
蘇震清辯稱，他接受陳情也與陳情人有金錢往來，質問如果這樣就成為索賄、收賄，那以後只要跟我們服務過的陳情人都不能有借貸行為？
蘇說，他跟李恆隆只是單純的朋友之間金錢的週轉借貸往來，也不只跟李恆隆借，且借款第一時間就開立支票給李恆隆做抵押，2017年都還清了，反問若是索賄，會有人笨到去拿支票嗎？還開支票給借款人去退領？而且還如數還清？蘇還多次痛批檢察官到底食不食人間煙火？了不了解社會的脈動、人與人的往來情形？指責檢察官羅織罪名。
審判長詢問李恆隆有無意見？李恆隆表示，對檢方論告內容不爭執。
立委集體收賄案，檢調於2020年7月31日發動搜索、約談，蘇震清即遭羈押禁見，前後共179天，2020年1月29日才獲法院裁定以1000萬元交保、限制住居、出境、出海。