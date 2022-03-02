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蘇震清緊咬借貸喊無罪　北檢：驚覺被監聽才裝還錢

▲立委蘇震清2日至北院開庭。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.2）
▲立委蘇震清2日至北院開庭。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.2）

記者潘千詩／台北報導

2022-03-02 16:18:19｜2022-03-02 16:48:30

跨黨派立委集體涉貪案，台北地院今（2）日傳喚涉案立委中收賄金額最高的無黨籍立委蘇震清、蘇國會辦公室主任余學洋、前太流公司董事長李恆隆出庭。蘇震清主張無罪，稱他只是單純的選民服務，只因跟陳情人有金錢往來就被說有貪汙，情何以堪？批評檢察官羅織罪名，並譏諷檢察官不懂社會事。

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今天開庭時，蘇震清原想請假，參加民進黨立院黨團預定的會議，稱自己是黨團成員必須出席，審判長質疑，蘇已是無黨籍身分，何須參與民進黨團會議？蘇說，他還是黨團成員，不過他尊重合議庭不准假的指示，因此出庭。

全案源於SOGO經營權之爭，李恆隆的太流公司實質掌控SOGO百貨後，2002年9月，在太流公司的增資會議上，遠東集團砸40億元投資，李恆隆的持股遭稀釋，失去SOGO經營權。李恆隆四處陳情，企圖買通立委奪回SOGO，首先找上的就是蘇震清，陳情遠東集團利用造假、虛偽不實的董事會變更公司登記。

北檢公訴檢察官團隊論告指出，李恆隆2012年初透過前立委蔡煌瑯認識蘇震清；2015年9月4日，蘇震清透過余學洋傳訊李恆隆，告知「委員的叔叔（蘇嘉全）在政黨輪替時可能位居行政要職，我們又是執政黨」，以委員急需一筆2000萬元上下的錢，要求李恆隆匯款至蘇震清的人頭帳戶。

檢方指控，李恆隆於2015年9、12月各匯1000萬元款項至指定帳戶，李不禁私下批評「阿忠（蘇震清綽號）霸王硬上弓」，並稱那些錢不是借貸，如果是怎會怕？還透露，都是蘇震清開頭，要余學洋去約；2017年蘇震清得知遭監聽，緊張詢問律師金流該如何處置，並立即將錢返還李恆隆，還要求留下金流紀錄。事後，蘇震清刻意疏遠李恆隆，李恆隆才去找郭克銘幫忙。2020年7月28、29日檢調搜索前，蘇震清再次確認金流款項處置的狀況。

對於指控，蘇震清堅稱自己「無罪」，稱「一路走來清清白白、坦坦蕩蕩，SOGO案是民意代表為民喉舌、為民伸冤，絕沒有施壓行政機關、也沒有索賄跟收賄、更沒有對價關係。」

蘇震清辯稱，他接受陳情也與陳情人有金錢往來，質問如果這樣就成為索賄、收賄，那以後只要跟我們服務過的陳情人都不能有借貸行為？

蘇說，他跟李恆隆只是單純的朋友之間金錢的週轉借貸往來，也不只跟李恆隆借，且借款第一時間就開立支票給李恆隆做抵押，2017年都還清了，反問若是索賄，會有人笨到去拿支票嗎？還開支票給借款人去退領？而且還如數還清？蘇還多次痛批檢察官到底食不食人間煙火？了不了解社會的脈動、人與人的往來情形？指責檢察官羅織罪名。

審判長詢問李恆隆有無意見？李恆隆表示，對檢方論告內容不爭執。

立委集體收賄案，檢調於2020年7月31日發動搜索、約談，蘇震清即遭羈押禁見，前後共179天，2020年1月29日才獲法院裁定以1000萬元交保、限制住居、出境、出海。

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