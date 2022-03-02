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拚初選也拼大選！林智鴻規劃客廳會　面對面向選民報告

▲民進黨市議員林智鴻在拼黨內初選時也不忘呼籲民眾聲援烏克蘭。(圖／市議員林智鴻提供)
▲民進黨市議員林智鴻在拼黨內初選時也不忘呼籲民眾聲援烏克蘭。(圖／市議員林智鴻提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-02 18:07:40

2022年直轄市民進黨市議員提名初選作業即將舉行，高雄市議員林智鴻即日起啟動車隊掃街、路口拜票與跟垃圾車路線問候等拜票行程，並規劃客廳會，面對面向市民報告爭取建設成果與理念主張，林智鴻表示將用「拚大選」的態度來「拼初選」。

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同時，林智鴻今天上午也準備了烏克蘭國旗，在車隊掃街拜票的同時，除了力拼初選、爭取支持，一路上也呼籲市民朋友一起聲援烏克蘭。林智鴻也認為，美國總統拜登派特使團來到台灣，是要告訴台灣人民，美台關係堅若磐石，將會繼續共同堅守民主自由的價值。

林智鴻指出，選舉是台灣展現民主重要的過程，民進黨的民主機制是以「全民調」為主，現任者一樣要參與初選，這個月底將進行民進黨2022年市議員初選登記，預計4月11日至5月31日為黨內初選民調期間。

林智鴻強調，目前已啟動車隊掃街、路口拜票、跟垃圾車路線問候等拜票行程，服務團隊已調整隊形，逐步進入「選戰模式」，為四年來的努力，再次爭取市民的認同。他也會本於初衷，「為孩子創造希望、為城市建設未來」，用「拚大選」的態度來「拼初選」，希望鳳山的市民朋友可以繼續支持，初選電話民調，唯一支持林智鴻！

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