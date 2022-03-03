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國旅券4月底過期！一日遊333元、飯店住一晚免500元催客

▲國旅券使用期限到4月底，隨著疫情趨緩，民眾把握時間出遊，薆悅酒店野柳渡假館推出一泊二食加送孩童早餐，每晚不到3000元。（圖／業者提供）
▲國旅券使用期限到4月底，隨著疫情趨緩，民眾把握時間出遊，薆悅酒店野柳渡假館推出一泊二食加送孩童早餐，每晚不到3000元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-03 07:30:00

3月1日起口罩鬆綁後，台灣逐步走向經濟防疫之路。隨著國內疫情趨穩，加上國旅券效期只到4月底，不少民眾把握過期前最後一波清明連假運用。易遊網抓緊時機，即日起至3月8日展開限時線上大促「旅遊節」，最低下殺3折起之外，加碼發放滿3000元折450元限量折扣碼、LINE Pay付款最高回饋11%。

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易遊網至3月8日止舉辦「旅遊節」，最大亮點當屬國旅一日遊333元，行程有「東北角山海戀·鼻頭角·九份山城一日遊」、「棒球名人堂·華泰outlet·橫山書法藝術館一日遊」，用一張電影票價就能玩整天，限量40席。

▲雙鐵開放用餐，環島之星Hello Kitty繽紛列車也恢復供應餐點，搭配五星飯店推出自由行方案。（圖／業者提供）
▲雙鐵開放用餐，環島之星Hello Kitty繽紛列車也恢復供應餐點，搭配五星飯店推出自由行方案。（圖／業者提供）
3月1日起除了口罩令鬆綁，雙鐵開放飲食，「環島之星Hello Kitty繽紛列車」也恢復供應餐點，另搭配五星飯店推出自由行方案，像是「花蓮理想大地自由行2天」、「花蓮遠雄悅來自由行2天」、「台南台糖長榮酒店自由行2天」、「台中金典酒店自由行2天」等，含環島之星來回車票加飯店住宿一晚，每人3333元起。

澎湖花火節想衝一波離島的人，可得趕緊卡位了。易遊網推出「澎湖五星機酒自由行3天」行程，保證入住澎湖福朋喜來登酒店或澎澄飯店，另送行程5選2及機車48小時，早鳥價每9990元起；討厭人擠人、想避開花火施放日玩澎湖則更便宜，澎湖喜來登機酒自由行3天每周二出發、每天限5組，每人只要5599元，挑戰市場最低價。

▲澎湖花火節開始卡位，五星機酒自由行3天5599元起。（圖／業者提供）
▲澎湖花火節開始卡位，五星機酒自由行3天5599元起。（圖／業者提供）
飯店業者也有千元有找的激省方案，Hotel PaPa whale高雄美麗島館每晚下殺999元起，等於入住每人最低不用500元；高雄國賓大飯店祭出每晚1678元起，換算下來每人花840元就能住五星飯店。

台北凱達大飯店每晚1800元起，加33元可升等三人房，如果找朋友一起住，每人分攤才六百出頭。想安排親子出遊的話，首推位於北海岸的薆悅酒店野柳渡假館，一泊二食加送一位12歲以下孩童早餐，每晚不用3千元，並可提早入場暢玩館內遊樂設施。

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