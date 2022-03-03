國旅券4月底過期！一日遊333元、飯店住一晚免500元催客

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3月1日起除了口罩令鬆綁，雙鐵開放飲食，「環島之星Hello Kitty繽紛列車」也恢復供應餐點，另搭配五星飯店推出自由行方案，像是「花蓮理想大地自由行2天」、「花蓮遠雄悅來自由行2天」、「台南台糖長榮酒店自由行2天」、「台中金典酒店自由行2天」等，含環島之星來回車票加飯店住宿一晚，每人3333元起。
澎湖花火節想衝一波離島的人，可得趕緊卡位了。易遊網推出「澎湖五星機酒自由行3天」行程，保證入住澎湖福朋喜來登酒店或澎澄飯店，另送行程5選2及機車48小時，早鳥價每9990元起；討厭人擠人、想避開花火施放日玩澎湖則更便宜，澎湖喜來登機酒自由行3天每周二出發、每天限5組，每人只要5599元，挑戰市場最低價。
飯店業者也有千元有找的激省方案，Hotel PaPa whale高雄美麗島館每晚下殺999元起，等於入住每人最低不用500元；高雄國賓大飯店祭出每晚1678元起，換算下來每人花840元就能住五星飯店。
台北凱達大飯店每晚1800元起，加33元可升等三人房，如果找朋友一起住，每人分攤才六百出頭。想安排親子出遊的話，首推位於北海岸的薆悅酒店野柳渡假館，一泊二食加送一位12歲以下孩童早餐，每晚不用3千元，並可提早入場暢玩館內遊樂設施。