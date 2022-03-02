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獨／鹿希派又被抓到當街吸菸　吳宗憲勸兒自己掌握人生

▲鹿希派（左）又被抓到當街吸菸，吳宗憲（右）勸兒自己掌握人生。（圖／記者葉政勳、林調遜攝）
▲鹿希派（左）又被抓到當街吸菸，吳宗憲（右）勸兒自己掌握人生。（圖／記者葉政勳、林調遜攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-03-02 17:26:46

23歲的歌手鹿希派（吳睿軒）是綜藝天王吳宗憲的獨子，去年底因在夜店外吸食大麻煙而遭到警方逮捕，讓原本的新專輯發表會變成道歉記者會，事件最後也在吳宗憲陪同認錯、懺悔下暫時落幕。不過今（2）日鹿希派又被媒體目擊當街吸電子菸，對此，吳宗憲則向《NOWnews今日新聞》回應：「沒什麼事就是好事。」認為讓兒子揹著行囊上路，會比較簡單一點，自己的人生要自己掌握。

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▲吳宗憲（左）、鹿希派。（圖/記者林調遜攝）
▲吳宗憲（左）去年年底陪同鹿希派出面道歉。（圖/記者林調遜攝）
由於鹿希派是星二代，言行舉止難免受到關注，當時他傳出呼麻醜聞，吳宗憲希望兒子可以自己去面對，因為很多事情都不需要再做協調，就看兒子事後如何去造化。鹿希派則是感謝外界的指教，表示會好好重新整理一下自己的腦袋，並把該負得責任給完成，繼續著手音樂夢想。

事實上，鹿希派2018年也因一席「炸台北市政府」言論，引起社會恐慌，隨後也在吳宗憲主持的《綜藝大熱門》錄影前，公開向大眾致歉，坦言只是一句無心的玩笑話，對於讓人覺得台北不安全也非常自責，而當時站在一旁的吳宗憲，眼框還數度泛淚。

▲吳宗憲（左）也曾為鹿希派失言風波，開記者會道歉。（圖／資料照）
▲吳宗憲（左）也曾為鹿希派失言風波，開記者會道歉。（圖／資料照）
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