蓬佩奧訪台前遠景基金會收「射殺恐嚇信」 警調監視追人
美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於今（2）天抵台進行訪問，總統蔡英文預計將在3月3日上午會見，並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰其對提升台美關係的卓著貢獻。不過就在蓬佩奧抵台前夕，邀請蓬佩奧於4日舉辦演講的遠景基金會，卻收到一封恐嚇信，揚言要「射殺蓬佩奧」，台北市警方正積極追查中。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 17:15:00
遠景基金會收到的這封恐嚇信上寫著，「美國琉（流）氓POMPEO來台公開行程將以予射殺，請準備棺材一輔（副），他為送上門的獵物」。另外還提到美國惡棍藉口以（伊）拉克有大規模毀滅性武器，在以（伊）拉克殺了五百萬人。最後並署名思覺失調者。
據了解，恐嚇信內文是電腦打字，但信封是手寫，警方接獲報案後不敢大意，已採集信件上的指紋與DNA，由於信件郵戳來自新北市中和，警方也調閱沿線監視器積極偵辦找人。
對於蓬佩奧訪台，總統府發言人張惇涵表示，蓬佩奧是堅定支持台灣的國際重要友人，在其國務卿任內，大力推動台美關係深化進展，不僅強化美國政府對台灣的安全承諾，也開創多項雙邊機制，簽署多項合作協議。（編輯：倪浩軒）