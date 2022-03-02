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民進黨確定徵召選連任　黃偉哲談線民風暴：沒情緒是假的

▲台南市長黃偉哲確定獲民進黨徵召競選連任。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.03.02）
▲台南市長黃偉哲確定獲民進黨徵召競選連任。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.03.02）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-02 17:14:15

民進黨今（2）日召開中執會，會中提請通過2022年台南市長、高雄市長、嘉義縣長提名候選人名單。其中，台南市長黃偉哲陷入線民風暴，是否順利被提名力拚連任引發關注。黃在會後受訪表示，感謝民進黨徵召自己競選台南市長連任，自己會更努力把市政做好；他也說，自己清楚說明了，並沒有做過出賣同志的事情，這陣子被指涉蠻難過的，但也覺得自己要更堅強。

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黃偉哲表示，感謝中執會能夠通過台南、高雄跟嘉義的現任首長徵召，爭取連任提名本來就是現任首長會努力去做的，但是中間有些過程，會中自己發言完就已經自行迴避，後面的討論細節自己自然不瞭解。

黃偉哲說，這兩天一些過去學運同志的質疑，自己清楚說明沒有做過出賣同志的事情，那40年前念大學所碰到，來自於情治機關與教官的恐嚇威脅大家都有，許多人都有同樣經驗，甚至於有所衛威脅利誘，或家人遭受到騷擾這些都有，自己很謝謝今天黨內同志了解過去這段歷史，所以他們做了這個決定。

黃偉哲表示，自己還是必須要聲明，除了感謝以外會更努力，來把市政做好，同時一定全力以赴，自己也在會中承諾，一定打贏市長選戰，讓台南市議會民進黨能夠過半，這是努力的目標。

至於是否有跟指控自己的前民進黨秘書長羅文嘉談話？黃偉哲表示，現在還沒有，跟羅文嘉好幾年沒有碰面，所以對於他的指涉與講法，除了去了解他講的部分，跟自己所知道的事實有一段落差之外，自己也會努力澄清，事實上促轉會針對當初外界指涉有一些說明。

另外是否要把檔案拿出來，以及是否感到冤枉？黃偉哲表示，檔案局封存的這些資料，自己真的不知道內容是什麼，相信有許多情治機關不管基於什麼原因，爭功諉過甚至是假造資料，拿這個資料審判自己的同志，還沒有經過證實之前就這樣子，有點怪怪的。

黃偉哲說，更何況自己加入民進黨30多年，這30多年來沒有違背過黨紀，沒有離開過民進黨，沒有違反黨的決議與紀律，這30多年來走過的足跡可以被檢驗，至於加入民進黨之前的學生時代，那樣子的指涉，需要說要具體，總之感謝民進黨徵召，對於目前還是要以市政為重。

黃偉哲也說，每個人都有情緒，這幾天不管是媒體所呈現，或是過去同志臉書，他們所提的內容，坦白說心裡沒有情緒是假的，蠻難過的，但也覺得自己要更堅強，努力做好自己的角色。

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