接見拜登特使團　賴清德盼台灣加入CPTPP

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賴清德強調，代表團的訪問對臺灣或印太地區現階段的穩定是非常重要的，非常感謝拜登、穆倫（Michael Mullen）及代表團，用具體行動表達對臺灣民主堅若磐石的支持，以及向國際社會傳達對印太和平穩定長久承諾的決心。自代表團訪臺的消息見諸於媒體後，很多臺灣民眾都感到非常振奮，代表團的到訪對於臺灣民心士氣的穩定有很大幫助。
賴清德指出，目前烏克蘭總統澤倫斯基正率領全國民眾對抗俄羅斯的入侵，誠如澤倫斯基所說，這不僅是為烏克蘭的生存與自由而戰，也是為世界的民主秩序而戰。台灣很高興拜登號召民主國家共同響應支持烏克蘭，臺灣也在總統蔡英文的領導之下，與烏克蘭民眾站在一起，加入民主陣營譴責俄羅斯的入侵，及對俄羅斯進行經濟制裁。
賴清德提到，台灣非常希望在拜登的號召與全力支持之下，烏克蘭戰事能夠盡快結束，因為這場戰事不僅影響烏克蘭本身的生存發展，也會影響歐洲的穩定及印太區域的和平，更進一步影響世界的民主秩序，他也希望民主世界能夠共同團結合作，讓這件事情往好的結果去發展。
賴清德接著說，他期盼代表團能協助臺美簽訂BTA，及協助臺灣加入CPTPP，讓臺灣不被排除在民主經濟聯盟以外。這不僅是經濟合作策略，也是現階段非常重要、具有區域和平穩定需求的經濟戰略。
賴清德表示，臺灣在蔡英文領導之下，秉持和平、民主、自由、人權的方向來發展。事實上，臺灣已經是一個主權獨立國家，名字叫中華民國，臺灣的前途由2,300萬人決定，沒有人會進行挑釁的動作。
賴清德指出，美國在印太地區與日本、澳大利亞及印度等3個國家共同合作，形成四方安全對話，穩定印太的和平與發展，他希望未來臺灣可以加入共同運作，維持區域的和平並做出貢獻。
隨後，賴清德與穆倫也針對臺海安全、臺美關係及國際安全等議題交換意見。穆倫表示，在烏俄情勢下，美國也學到相當多教訓，他認為危機也是轉機，可以重新省思過去的做法。臺灣是一個民主燈塔，美國樂見臺灣持續繁榮下去，賴清德提及的意見，代表團將會帶回美國華府討論。
訪賓一行尚包括前國防部政策次長傅洛依（Michèle Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）等，由穆倫率領，外交部次長曾厚仁、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同晉見賴清德。