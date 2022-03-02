黃偉哲自清未出賣同志　鄭文燦、陳其邁表態力挺

民進黨今（2）日召開中執會，經過將近3個小時討論，通過徵召提名台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁競選2022年市長連任。其中，為釐清「線民案」爭議，黃偉哲特別北上參加中執會，並於會中向黨內澄清自己沒有出賣同志。同為野百合學運世代的桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁等人皆表達「相信黨內同志」，中執會最後通過此項提名案。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-02 18:45:47｜2022-03-02 18:51:16
據了解，今日民進黨中執會一開始，正國會中執委周永鴻即先提出，此次會議是否先不宜處理台南市長提名案，盼爭議釐清；陳亭妃則指出，前民進黨秘書長羅文嘉指控黃偉哲就是過去學生時代監控他的線民，對於此事，民進黨選對會應該先去向羅文嘉進行了解
同為野百合世代的鄭文燦、翁章梁等人對此則表示，過去確實會擔憂被監控，對他人都非常小心，不過，這不包括黃偉哲在內，兩人也表達選擇相信黨內同志。
陳其邁則指出，行政院促轉會已對媒體報導黃偉哲可能是「線民」的報導內容做澄清，他也選擇相信黨內同志。
在眾人接續各自表達意見後，蔡英文詢問在場中執委，對此案是否還有其他意見，現場無表達異議後，通過黃偉哲、翁章梁以及陳其邁的徵召提名案。