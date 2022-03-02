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不只說服馬斯克！「烏克蘭唐鳳」組織駭客　懸賞蒲亭錢包

▲烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）負責國內政府數位轉型與治理工作，在與俄羅斯軍火砲轟下的網路攻防戰中向馬斯克與蘋果成功求援，成為一大功臣。（圖／翻攝自費多羅夫推特@FedorovMykhailo）
▲烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）負責國內政府數位轉型與治理工作，在與俄羅斯軍火砲轟下的網路攻防戰中向馬斯克與蘋果成功求援，成為一大功臣。（圖／翻攝自費多羅夫推特@FedorovMykhailo）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-02 18:20:24

俄羅斯出兵攻打烏克蘭為期一周，卻因為烏克蘭政府與民眾相繼在國際社會與社群媒體上致力發聲，成功使俄國侵略行動受到國際強力譴責制裁，不少科技業巨擘也加入抵制。其實除了總統澤倫斯基的演說感動歐盟外，背後還有一名IT大臣負責看不見的資訊戰，這名「烏克蘭唐鳳」不僅號召國內駭客級人才對抗俄國網路攻擊，還成功說服蘋果執行長庫克、特斯拉執行長馬斯克插手援助。

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烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在總統澤倫斯基內閣當中，與他同樣有著不屬於地方黨派、政治素人的背景。今年31歲的費多羅夫堅信「科技壯大國力」，近期更喊出「2022年想對抗坦克與飛彈的最佳武器就是現代科技」。過去他從大學學運期間就獲得不少同儕間的青睞，學生時期所鋪展的人脈直到畢業後自行創業對他來說都相當有幫助。直到2019年，他在友人引介下認識了當時因出演喜劇《人民公僕》爆紅的澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），並成為他身邊的數位顧問。

▲烏克蘭副總理費多羅夫與總統澤倫斯基一同前往美國進行數位政府研討。（圖／翻攝自費多羅夫推特@FedorovMykhailo）
▲烏克蘭副總理費多羅夫（右二）與總統澤倫斯基一同前往美國進行數位政府研討。（圖／翻攝自費多羅夫推特@FedorovMykhailo）
費多羅夫靠著對網路世代的社群敏銳度，成功將澤倫斯基這個本就知名且有腦袋的政治素人，推向每個烏克蘭國民眼前，一舉以7成支持率擊敗過去的地方派系將澤倫斯基送進基輔，自己也換到了副總理的職位，更獲得負責數位轉型部門的權限，打算大展抱負。

戰爭尚未開打前，費多羅夫曾向世界展示了烏克蘭數位轉型的成果，也訂下「2024網路公部門」的計畫，相關政策頗受當地年輕民眾支持，面對俄羅斯的「惡意騷擾」，費多羅夫也多次率領旗下人才進行反擊與加築防火牆等作業。當俄烏戰爭開打後，除了陸海空三方作戰外，費多羅夫更在推特上喊出「所有人都有任務在身。我們在網路戰場繼續奮戰」，號召國際間的駭客級人才組成「烏克蘭IT軍團」（IT Army of Ukraine），其中包含不少頂尖工程師、前臉書員工以及AI相關背景的專業人士，透過連續數日的攻擊，成功導致俄國外交部、莫斯科證交所、國營銀行等入口網站當機。

▲烏克蘭副總理費多羅夫負責政府數位轉型，宛如「烏克蘭唐鳳」。（圖／翻攝自費多羅夫推特@FedorovMykhailo）
▲烏克蘭在中低收入國家中「國家數位準備度」表現優異，有賴政府的高度數位治理。圖為費多羅夫進行數位政府相關研討發表。（圖／翻攝自費多羅夫推特@FedorovMykhailo）
此外，費多羅夫也不吝向外求援，他在俄國入侵最初就公開向特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）喊話，希望他能安排旗下公司「SpaceX」協助網路遭到俄羅斯干擾的烏克蘭，他在推特上向馬斯克喊了一句「在你試圖殖民火星時，俄羅斯卻在試圖占領烏克蘭」獲得超過百萬用戶按讚，不到48小時馬斯克也安排了「星鏈」（Starlink））衛星服務，並宣布將提供更多設備給烏克蘭。

▲馬斯克在短短48小時內回應烏克蘭請求，安排星鏈衛星服務協助烏克蘭。（圖／取自推特）
▲馬斯克在短短48小時內回應烏克蘭請求，安排星鏈衛星服務協助烏克蘭。（圖／取自馬斯克推特）
不僅如此，他在同一天也寫信給另一名科技巨擘－美國蘋果公司執行長庫克（Tim Cook），呼籲庫克能夠在俄羅斯停止銷售蘋果產品，同時停止App Store在俄羅斯地區服務，他在這封公開信中表示，相信透過蘋果的制裁，會使更多的俄羅斯年輕族群對於蒲亭對烏克蘭的軍事侵略感到反彈；而蘋果也正面回應了他的訴求，更將《今日俄羅斯》（RT News）、《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik News）等俄國官媒從App Store中刪除、暫停Apple pay服務，也暫時停止Apple Maps對烏克蘭境內即時路況的更新。

目前蒲亭之所以並未因西方諸國的經濟制裁被逼到絕境，是因為莫斯科的網軍與駭客們除了網路攻擊外，對於加密貨幣的操作與詐騙相當幹練，俄國在蒲亭強力推行下還有加密貨幣合法化的趨勢，專家們無不擔心蒲亭就算帳面上資產遭凍結，私底下仍能靠著加密貨幣洗錢、購買軍備援助戰事。為此，費多羅夫亦聯合當地幣圈同好共同出資，向全球所有駭客懸賞包含蒲亭在內俄羅斯高層的虛擬錢包地址，防止其名下資金出逃。

烏克蘭的「IT大臣」費多羅夫靠著數位力治理政府、反擊俄羅斯有功，也成功讓其他科技、金融、影視業界龍頭如迪士尼、Google、微軟（Microsoft）、臉書母公司Meta、網飛（Netflix）、萬事達（Mastercard）等願意出面協助，承諾將會在防止不實消息傳播、駭客攻擊方面出一份心力。

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