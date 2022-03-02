不只說服馬斯克！「烏克蘭唐鳳」組織駭客　懸賞蒲亭錢包

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費多羅夫靠著對網路世代的社群敏銳度，成功將澤倫斯基這個本就知名且有腦袋的政治素人，推向每個烏克蘭國民眼前，一舉以7成支持率擊敗過去的地方派系將澤倫斯基送進基輔，自己也換到了副總理的職位，更獲得負責數位轉型部門的權限，打算大展抱負。
戰爭尚未開打前，費多羅夫曾向世界展示了烏克蘭數位轉型的成果，也訂下「2024網路公部門」的計畫，相關政策頗受當地年輕民眾支持，面對俄羅斯的「惡意騷擾」，費多羅夫也多次率領旗下人才進行反擊與加築防火牆等作業。當俄烏戰爭開打後，除了陸海空三方作戰外，費多羅夫更在推特上喊出「所有人都有任務在身。我們在網路戰場繼續奮戰」，號召國際間的駭客級人才組成「烏克蘭IT軍團」（IT Army of Ukraine），其中包含不少頂尖工程師、前臉書員工以及AI相關背景的專業人士，透過連續數日的攻擊，成功導致俄國外交部、莫斯科證交所、國營銀行等入口網站當機。
此外，費多羅夫也不吝向外求援，他在俄國入侵最初就公開向特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）喊話，希望他能安排旗下公司「SpaceX」協助網路遭到俄羅斯干擾的烏克蘭，他在推特上向馬斯克喊了一句「在你試圖殖民火星時，俄羅斯卻在試圖占領烏克蘭」獲得超過百萬用戶按讚，不到48小時馬斯克也安排了「星鏈」（Starlink））衛星服務，並宣布將提供更多設備給烏克蘭。
不僅如此，他在同一天也寫信給另一名科技巨擘－美國蘋果公司執行長庫克（Tim Cook），呼籲庫克能夠在俄羅斯停止銷售蘋果產品，同時停止App Store在俄羅斯地區服務，他在這封公開信中表示，相信透過蘋果的制裁，會使更多的俄羅斯年輕族群對於蒲亭對烏克蘭的軍事侵略感到反彈；而蘋果也正面回應了他的訴求，更將《今日俄羅斯》（RT News）、《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik News）等俄國官媒從App Store中刪除、暫停Apple pay服務，也暫時停止Apple Maps對烏克蘭境內即時路況的更新。
目前蒲亭之所以並未因西方諸國的經濟制裁被逼到絕境，是因為莫斯科的網軍與駭客們除了網路攻擊外，對於加密貨幣的操作與詐騙相當幹練，俄國在蒲亭強力推行下還有加密貨幣合法化的趨勢，專家們無不擔心蒲亭就算帳面上資產遭凍結，私底下仍能靠著加密貨幣洗錢、購買軍備援助戰事。為此，費多羅夫亦聯合當地幣圈同好共同出資，向全球所有駭客懸賞包含蒲亭在內俄羅斯高層的虛擬錢包地址，防止其名下資金出逃。
烏克蘭的「IT大臣」費多羅夫靠著數位力治理政府、反擊俄羅斯有功，也成功讓其他科技、金融、影視業界龍頭如迪士尼、Google、微軟（Microsoft）、臉書母公司Meta、網飛（Netflix）、萬事達（Mastercard）等願意出面協助，承諾將會在防止不實消息傳播、駭客攻擊方面出一份心力。