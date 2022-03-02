台開邱于芸行駛職權遇阻報警求助 喊話返還公司大小章
台開連續跳票、面臨下市危機，台開昨（1）日緊急召開臨時董事會，確認邱于芸董事長職權，並解任副董事長吳子嘉，但吳子嘉今（2）日發重訊否認。為此，台開邱于芸方發出聲明表示，為履行董事會議決議，進行公司大小章、重訊金鑰等移交程序，已報警請求協助，並喊話希望明（3）日下班前返還，否則將依法提出告訴。
記者許家禎/台北報導
2022-03-02 18:21:09
台開邱于芸指出，台開依照昨日4席董事召開臨董會議結果，確認邱于芸董事長職務，同時開除吳子嘉副董事長與發言人職務。今日下午，邱于芸董事長為履行董事會議決議，進行公司大小章、重訊金鑰等移交程序，報警請求協助。期間找到台開公司大章後，保管銀行存摺等員工拒絕交付，已由董事會依法追究業務侵占與背信等罪責。
然而重訊金鑰仍未取得，公司前發言人蕭鈺豈表示，金鑰在吳子嘉手上，但他人不在公司，前董座邱復生則先行離去，徒留吳子嘉聘任之律師留在現場，干擾程序，但未得逞。
邱于芸指稱，董事會要求移交之物品，均屬公司財務。公司只是取回自己的物品，拒絕移交之員工，就是侵占公司財務、妨礙公司繼續經營。邱于芸將本於董事會之命令，代表公司予以追究，限期於明（3）日下班前返還，否則將依法提出告訴。