學測數A過難惹議　教長檢討提解方：持續建題庫

學測成績昨（1）日出爐，其中數A頂標僅10級分，堪稱史上最難，大考中心難卸其責，教育部長潘文忠今（2）日於部務會報前受訪緩頰，除了數Ａ之外，其餘各科都有符合預期，將會持續支持大考中心建置題庫，透過專業命題和題庫讓難易度更穩定。
記者黃仁杰／台北報導
2022-03-02 18:27:26
111學年度學科能力測驗首度分為數A、數B兩考科，但學測成績卻跌破眾人眼鏡，數A頂標僅10級分，被譽為史上最難，且僅789人、不到1%的考生拿到滿級分，大考中心也坦言不如預期設定的2％至5％比率。
潘文忠表示，新課綱是根據教學現場累積的建議，因應學生升大學後各個科系的數學需求不同，在高二時分為數A、數B教學，命題規劃是數A比過去學測數學能有較高鑑別度，而這次學測，除數A之外，其他考科難易度都符合當初規劃預期，整體檢討起來，數A部分命題確實較難，希望大考中心持續精進命題穩定度。
潘文忠說明，教育部將繼續支持大考中心建置相關題庫，希望讓命題更專業，讓學測與分科測驗的命題更加完備，如同所有考科，教育部也會持續支持大考中心精進命題穩定度，相信大考中心也會因為這次數A狀況，思考對於後續命題配置上能更穩定，為數學需求度高低不同考生，進行適切的命題。