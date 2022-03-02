通膨回不去了！第一金估今年必升息、也是海外重開機年
第一金控今（2）日舉行法說會，除公布去（2021）全年稅後淨利為新台幣197.39億元，年成長17.4%，每股稅後盈餘（EPS）為1.52元，除創歷史新高之外，非銀行子公司獲利貢獻也突破10%水平。展望後勢，第一金坦言「通膨回不去了」，尤其俄烏開戰，若無法馬上落幕，對俄制裁不會馬上結束，俄羅斯又是能出口國，勢必影響到通膨，「升息今年一定會走」，市場也預期2022年將是利率正常化的一年，而第一銀行也在2月再增設美國第一銀行聖馬特奧分行，搭配各國鬆綁措施與重啟國門商機，2022年也可謂海外重開機的一年。
記者顏真真/台北報導
2022-03-02 18:57:25
第一金旗下第一銀行去年稅後淨利為176.52億元，年成長12.6%。第一金證券也在台股交易量迭創新高下，稅後淨利為14.96億元，年成長達101.1%，第一金人壽稅後淨利為6億元，亦有23.7%的年成長，3大子公司合力貢獻集團獲利，擺脫過去銀行子公司獲利獨大的局面。
第一銀行去年放款年成長6.9%，帶動淨利息收入大增13.1%，淨利差(NIM)回穩至1.01%；手續費收入年成長8.7%。雖然去年第4季成長力道較前一季放緩，但整體來說利差有持續擴大跡象，對照美國Fed可能升息跡象，市場預期2022年將是利率正常化的一年，也將帶動客戶資產配置商機及進入升息循環之放款需求，後市可期。
在資產品質方面，2021年底第一銀行逾放比再降至0.20%水位，覆蓋率重回600%以上大關，資本充足得支應2022年業務擴展，尤其第一銀行不畏疫情，於2022年2月再增設美國第一銀行聖馬特奧（San Mateo）分行，搭配各國鬆綁措施與重啟國門商機，2022可謂海外重開機的一年。
至於第一金成立以來的目標之一，即非銀行子公司獲利貢獻越過10%門檻，並在成立的第18年達成。對於股民關心的股利政策，第一金則表示會盡量用財務調動方式發放現金股利，股票股利也會增加，同樣以現金股利為主、股票股利為輔，而且盈餘有增加都會回饋給股東，今年會比去年多。
談到俄烏緊張情勢的影響，第一金則認為要看戰事會持續多久，若沒那快落幕，對俄制裁措施也不會馬上結束，而俄羅斯又是出口國，勢必使通膨加劇，今年又要升息，「升息今年一定會走」，預期會改變投資及企業全球投資布局，資金會挪到傳統避險天堂，影響區域避險策略，但相信美國仍將是最大受惠者。