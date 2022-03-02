女力加持！綠初選禁大咖合體 五泰林黃韋鈞改找她們連線
為避免黨內初選紛爭，日前民進黨中央黨部祭出禁令，禁止初選候選人於文宣刊登與選對會成員的合照，因此各區參選人為求初選出線花招百出，力拚初選前最大曝光。新北市五股、泰山、林口市議員參選人黃韋鈞便找來新北「女力」加持，邀請「前老闆」立委蘇巧慧、立委林淑芬以及前立委呂孫綾合掛看板、行動力挺，也與立委賴品妤網路直播，大談社運往事。賴品妤在直播中稱讚黃韋鈞是成熟的政治工作者，向民眾大力推薦。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-02 20:29:39
黃韋鈞說明，自己曾於行政院長蘇貞昌在2018年參選新北市長時擔任發言人的工作，受到蘇的提拔，因此過往的文宣、看板都是和蘇貞昌的合照，如今黨內為求團結約束參選人與大咖合體，當然要全力支持，但也因此必須轉換宣傳策略。
黃韋鈞表示，從宣布參選以來團隊就展現出無限的創意，包含「黃圍巾」的綽號、公投御守、口罩文宣等，都是和團隊一起腦力激盪的成果；而這次請來「女力」相挺，就是要告訴鄉親自己是中央有歷練、地方有經驗的新人，同時也藉由和優秀的立委合體，傳達出「選對人、會做事」的理念。
黃韋鈞指出，這些看板都是形象清新、問政優質的立委，和她們合體的原因無非是希望能夠多向前輩們學習，也希望能像前輩一樣，盡心盡力為五泰林的市民朋友們服務ｍ
黃韋鈞也表示，讓五泰林變得更好是選民投票的標準，人民期待選出能和立委攜手合作的議員，從中央到地方，一起為市民服務。因此這次「女力加持」的文宣就是要展現自己有和立委一起為地方拚建設的能力，期望立委們在地方的好評能夠為自己贏得選民青睞。