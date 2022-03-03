東北季風減弱今天氣晴朗暖熱！西半部空品差「橘色提醒」
中央氣象局表示，今天（3/3）東北季風減弱，北台灣的氣溫回暖，預估高溫可達攝氏24到25度，相較於昨天（3/2）稍微偏熱一些，而中南部地區依舊晴朗穩定，高溫上看攝氏27到29度，日夜溫差相當大，提醒早出晚歸注意保暖。此外，昨天北台灣的民眾應該都明顯感受到空氣霧濛濛的，這是因為受到東北季風挾帶境外污染物南下影響所致，環保署預估，今天東北季風稍微減弱，環境風場轉為偏東風，但西半部地區空氣品質依舊不理想，均為對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，尤其中部至高屏地區短時間內更可能達到對所有族群不健康的「紅色警示」等級，而外島馬祖、金門也是「紅色警示」等級，提醒過敏族群或有心血管疾病民眾外出務必留意。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-03 00:05:00
氣象局預報員陳伊秀指出，今天除了迎風面的大台北及東半部地區及中部以北山區偶有局部短暫雨以外，其他地區大多為多雲到晴，這波穩定天氣預估可持續兩天，週五（3/4）各地天氣更穩定，僅剩東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區都是晴朗穩定。
陳伊秀表示，週六（3/5）開始東北季風再增強，北部及東北部地區天氣轉涼，但剛開始降雨情況並不會太明顯，只有北部及東半部地區有局部短暫雨，比較明顯轉變會落在週日（3/7），下半天起到週一（3/7）一整天，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，且氣溫會明顯下滑，北部週日高溫會降到攝氏21度，下週一、週二（3/8）更會下探攝氏17到18度，低溫更會下探攝氏13到15，整天都會明顯感受到寒意。至於中南部地區僅高溫略降至攝氏23到25度，早晚低溫約攝氏14到17度，日夜溫差稍大。
氣象局提醒，短期內冷空氣南下較為頻繁，天氣變化相當快速，民眾務必要注意保暖。另外，今明兩天夜晚及清晨，西半部地區及金門、馬祖容易有局部濃霧或低雲影響能見度，請民眾要留意。