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懷疑前妻外遇　新莊男持菜刀砍她22刀再自殘！幸好均獲救

▲新北市新莊區一位高姓男子，懷疑前妻外遇，持菜刀砍殺22刀後又自殘，幸好兩人送醫後均無生命危險，警方將男子依殺人未遂送辦。（圖／翻攝自GoogleMap）
▲新北市新莊區一位高姓男子，懷疑前妻外遇，持菜刀砍殺22刀後又自殘，幸好兩人送醫後均無生命危險，警方將男子依殺人未遂送辦。（圖／翻攝自GoogleMap）

編輯中心/綜合報導

2022-03-02 21:21:15

新北市新莊區今（2）日發生一起持刀攻擊案，一位35歲高姓男子，離婚後仍與35歲陳姓前妻同住，高男懷疑陳女外遇，今早於兩人住處與其對質，爆發激烈口角後，高男隨即憤而拿起廚房菜刀砍殺陳女22刀，再揮刀自殘。所幸警方趕到將兩人送醫，急救後均沒有生命危險。警方晚間已將高男帶回偵訊，將依殺人未遂罪嫌移送。

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據了解，高男與陳女育有1子，兩人離婚後仍同居在新莊中和街某大樓，2號早上9點多，兩人在住處發生口角，高男懷疑陳女在外面有男人，兩人爭吵後爆發激烈衝突。

高男情緒失控，衝進廚房拿菜刀砍殺陳女22刀，見陳女倒地，高男又持刀朝自己雙手手腕劃去。陳女雖中22刀仍意識清醒，自行打電話報警求救，警方趕到後將兩人送醫，所幸皆無生命危險。

高男晚間已從醫院被帶回警局做筆錄，高男坦承自己情緒失控犯下犯行，全案將依殺人未遂送辦。（編輯：倪浩軒）

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