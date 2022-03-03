房市／別再說淡水是鬼城！「4原因」加持連7年交易量前3

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋濱海捷運店店長李世堯表示，購屋族對「林三淡」是鬼城是過去的刻板印象，近年來大型量販店、知名連鎖店入駐以及淡海輕軌通車，加上淡水的單價總價又為雙北捷運沿線最親民的一區，所以吸引了大批民眾選擇在淡水購屋。
李世堯表示，挹注淡水交易量的首要關鍵因素為淡海新市鎮，淡海新市鎮多為屋齡10年內的住宅大樓，單價約在22-30萬之間，2房總價約在800-1000萬間，3房總價約在1000-1300萬間，而指標性豪宅建案單價約在30-40萬之間，自淡海輕軌開通後，交通更加方便，所以持續吸引首購、置產渡假客群。
除了淡海新市鎮，淡水房市以近北市距離依序有竹圍商圈、紅樹林商圈、淡水舊市區、沙崙商圈等，李世堯表示，竹圍商圈因與北市關渡緊鄰，又有淡水馬偕醫院，吸引北市居民、醫護及科技新貴族群穩定支撐房市，其中竹圍商圈因發展較早，店家密集度高，診所、銀行、超市、市場、寵物醫院、餐飲店等一應俱全，且鄰近北市相對較無塞車狀況。
紅樹林商圈則是近20年才開始發展，多以社區電梯大樓以及透天為主，生活機能多依靠超市跟便利商店以及零星店家，李世堯表示，紅樹林商圈居住生活環境佳，前望淡水河遠眺觀音山出海口、後有大屯山，因此有許多建商在此蓋景觀豪宅，也有平價建商大規模造鎮。
除此之外，淡水生活悠閒環境與國外相仿，淡水海外歸國華人、香港人也會選擇入住淡水，淡水為台灣知名海岸都市以及觀光區，悠閒的生活氛圍與國外環境相仿，因此當這一族群來台購屋時淡水也成為他們的首選。