名家論壇》楊威利／再論俄烏戰爭

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※網際網路發達，許多戰爭樣態可即時報導。新聞事件
※軍事作戰的後勤與實際作戰兵員。
※城鎮作戰的複雜性。
俄羅斯自2月24入侵烏克蘭後，各項新聞消息接踵而至，這主要是許多奮勇挺進作戰區的外電媒體報導，以及網路興起後許多當地民眾上傳，接續媒體跟風報導所致。※網際網路發達，許多戰爭樣態可即時報導。
在網際網路還沒有發達並普及大眾之前，大眾對外界的訊息來源主要是廣播與報紙，直到無線電視興起，為求新聞即時報導，許多電視台也有記者作LIVE的連線，當時這是外界最快的新聞消息來源。但網際網路興起與社群媒介增多時，外眾接收訊息的方式更加快速。
這種隨拍然後立即傳送的模式，基本上可以讓不受到戰爭波及的人，有閒暇去拍攝，這種時間不算長、解說方式不甚專業、口條也不如記者流利的方式固然被影音媒介視為異類，但那又如何？目前大眾很習慣接受這種資訊的提供，偶爾還有退伍軍士官做出評論與解說，比較認真的記者會先行下載，之後再把影片或照片拿去詢問專家做出報導。比較不用功的記者就自己看影片說故事。
除了媒體、民眾自拍自傳、偶爾出錯的自媒體拍攝外，許多政府機構、民間設施甚至私宅監視器影像（例如東引運12入侵事件），都可以是新聞報導的來源，在這種多元，俄軍入侵前無法切斷網路即時傳送的狀況下，世界上許多國家地區人民，幾乎可以每天拿著零食、隨時盯著網路看俄烏戰爭的進行。
在這種類似即時轉播的狀況下我們看到許多奇特的景象：俄軍戰車沒有油拋錨、士兵去超市買食物、俄軍遺棄戰車被民眾拖拉機「撿走」、烏克蘭境內路標亂七八糟，甚至是無人機攻擊裝甲縱隊的景象。
※軍事作戰的後勤與實際作戰兵員。
在俄軍入侵烏克蘭之前外界都以營級作戰群（BTG）來標記俄軍人數，但這部份主要是指涉步、戰兵科，炮兵支援與後勤支援人數不計，實則這是軍事作戰的常態，前方第一線作戰的人數被列入可用兵力計算，但後方支援兵科的人數計算才是總兵力人數。
軍事界常說，外行搞作戰、內行看後勤的說法，這主要是彰顯後勤的重要性。假設入俄侵軍為20萬，那每天就得要60萬份餐點，入侵天數若10天就需要600萬份餐點。這還只是主食部份，其他還有飲水、醫藥、彈藥等其他後勤補給物資，要把這些物資前運到前線又必須經由載具（Vehicle）輸送，輸具泛指輪車、火車或海空運輸；載具計算之外還需計算輸具往返兩地的油料；這些零零總總的事務被稱為後勤，軍事後勤事務相當龐雜，這種現象被外界稱為是「後勤尾巴」。
目前流傳於網路上有關俄軍進入便利店買食物的影片，除了後勤整備不足外，另外一種原因就是部隊士兵要「嚐鮮與打野食」，但這也表示出俄軍的紀律很差，同時也毫無敵情概念，萬一被城鎮居民埋伏狙殺又當如何？
戰甲車加油站加油的影片，暴露出俄軍油料補給可能有問題，德軍二戰時戰甲車在東線戰場時不能熄火，避免俄軍寒冬來襲時無法啟動，這項因素是否也制約目前入侵的俄軍？或許有人會說，二戰時期日軍也是就地徵糧、許多軍隊也是搶佔對方油料，但萬一當地無糧可徵、油料設施被毀時又該如何？鑒於種種可變因素過多，因此通常一支裝甲縱隊會有自己的油罐車與搶修車，以防在行軍與機動過程中出現任何問題，妨礙裝甲縱隊的行進。
遺棄在路邊被居民以拖拉機拖走的影片，除了戰甲車故障，俄軍沒有「遊修」能量外，還有一種可能是戰甲兵開小差當逃兵，但這種無形因素還得後續有更多案例才能驗證真偽。
※城鎮作戰的複雜性。
開戰初期，許多媒體報導烏克蘭首都基輔與哈爾可夫等大城市遭到飛彈襲擊，火光衝天的畫面，許多國內媒體也跟風，接續幾天內將基輔「被攻佔」。原本基輔還沒有被攻佔卻被媒體形塑成已經被攻佔的樣態，這真是讓人啼笑皆非。
不過就軍事面來說，大城鎮基本上是一個「障礙」，用各種短程彈道飛彈、長程火箭彈轟擊很容易，但要有效的全面佔領卻很難，如果無法在一擊必殺的狀況下，通常攻擊軍會採取切斷城鎮外圍交通線或是包圍城鎮的方式讓守軍屈服。就俄軍在第一次車臣戰爭來說，俄軍表現得並不好，第二次車臣戰爭固然打勝，但也造就出巴薩耶夫的出頭，以及後續莫斯科歌劇院的悲劇。
城鎮作戰還有一個特點就是全民皆兵，目前流傳的影片可以看出俄軍甲車縱隊被投擲汽油彈的影片，這其實是居民迫不得已的反擊方式，代表居民對入侵軍的反彈，這種攻擊方式偶爾真的會造成入侵軍的死傷。
但這種戰鬥方式是會升級的，既然居民對入侵軍攻擊，後續攻擊軍會放寬開槍限制同時會對所有居民採取更高的敵對態度，後續軍民衝突的狀況往往是軍人雖有小傷亡，但民眾死傷卻過半，而且這種心靈傷口可能得花一代、兩代甚至數十年才能彌補與縫合；最終，這場戰爭在歷史上只留下普丁發動這場戰爭的記載。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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