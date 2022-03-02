T1／阿巴西全面進化　中華隊未來歸化希望

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新北中信特攻「黑豹」阿巴西在職籃新人年就打出接班聯盟一哥氣勢，上週日對戰 臺南台鋼獵鷹，阿巴西一夫當關，火力全開，首節即飆出 20 分，先是追平聯盟紀 錄，上半場海灌 38 分、全場豪取 52 分，更一舉刷新聯盟半場及全場得分紀錄，讓 人見識到阿巴西高不可測的天花板。即使早已歸化為台灣人，但阿巴西在國家隊中 仍須佔歸化名額，讓他此次無法為國出征，先前他已許願希望有朝一日能真正以特 殊歸化成為中華隊本土球員，面對中華隊急待新血助拳，聯盟賽務長賈凡表示:「聯 盟對於阿巴西能夠成為中華隊本土絕對樂觀其成，也已經著手和所屬的中信球團一 起全力促成這件事，籃協也開始準備向國際籃總提出申請，希望能有好結果。」
驚奇二:生女後超旺 蔣淯安強勢回歸兩戰封神
頂著 SBL 雙料 MVP 的光環轉戰職籃，面對超高強度的賽事，台灣啤酒英熊明星控 衛蔣淯安不退反進，身手大幅進化，先前因愛女「珍珠」出生，蔣淯安告假陪產， 讓英熊頓失重心，連吞兩敗，但上週回歸，打出新手奶爸的霸氣，強勢接管比賽， 首戰對上新北中信特攻，狂飆個人生涯新高 43 分，還展現驚人的滯空能力，秀了 一手精彩的空中拉桿投籃，隔役對上高雄全家海神，蔣淯安在第 4 節終了前 1 分 42 秒進攻時間到點前飆進 1 記超高難度的大號三分球，幫助英熊死裡逃生，並順利在 延長賽擊退海神，不僅助英熊單週取得二連勝，蔣淯安更在上週兩戰直接封神。
驚奇三:40 歲還是活龍 張智峰復出助雲豹止敗
暌違球場 2 年再復出，桃園雲豹 40 歲悍將張智峰上週迎來 T1 聯盟首秀，上週日作客臺中葳格太陽，賽前就吸引不少球迷敲碗爭看，PTT 的賽事討論更早早達到「紅 爆!」等級，面對球迷的引頸企盼，張智峰也沒辜負大家期待，首戰就奮戰 31 分鐘 拿下 10 分，還以招牌的防守將太陽亞外射手何喬登(Jordan Heading)的火力壓 低到僅 12 分，雖然雲豹最終仍以 6 分惜敗，但張智峰的表現仍獲一致好評，隔日 作客臺南台鋼獵鷹，張智峰再拼 32 分鐘，攻得 7 分、7 籃板、3 助攻，終於幫助桃 園雲豹拿下暌違 2 個月的勝利，終止聯盟最長九連敗，而張智峰也成功證明自己雖 已 40 歲卻仍是一尾活龍。
驚奇四:海神克服太陽心魔 末節落後 16 分大逆轉
聯盟王者高雄全家海神上週接連作客台灣啤酒英熊及臺中葳格太陽，兩戰都經歷延 長大戰，雖然首戰英熊，讓勝利溜走，苦戰吞敗，但本週一作客臺中葳格太陽，海 神成功克服太陽心魔，即使第 4 節最多落後到 16 分，海神群將卻沒放棄，展開絕 地大反撲，瘋狂拉尾盤打出 29 比 13 攻勢，硬是逼平比分，並在延長賽乘勝追擊， 開賽打出一波 10 比 0 攻勢，奠定勝基，成功演出大逆轉，本季對戰太陽終於取得 三勝二敗優勢，海神當家射手于煥亞成了球隊逆轉大功臣，全場飆進 5 記三分球， 獨拿 26 分，包括第 4 節終了前 2 分 57 秒的首度追平三分球，幫助海神一舉打出 逆轉氣勢。
驚奇五:獵鷹主場超鬧 飛人劉駿霆一灌成名
臺南台鋼獵鷹主場行銷無極限，上週主場請來超 Kuso 的嘻哈歌手 Basso 助威，只 見 Basso 一下變裝成法師，狂敲木魚念咒干擾對手罰球，一下身穿日本傳統浴衣， 腳踩拖鞋，上場舉著獵鷹大旗，炒熱氣氛，讓整個獵鷹主場超鬧，球迷情緒都嗨到 最高點，不少球迷紛紛表示一定要到獵鷹主場朝聖。雖然獵鷹因為「新台灣人」阿 提諾(William Artino)代表中華隊出征缺陣，戰力大受影響，苦吞九連敗，但仍有 亮點值得關注，新人劉駿霆展現「獵鷹航空」的飛人身手，上週首戰新北中信特攻， 演出 1 次精彩的單刀切入單臂猛灌，讓球迷們驚呼連連，直言是近期台灣本土的最 猛灌籃。
驚奇六:塔克老師大復活 轉戰 T1 開課囉
臺中葳格太陽先前宣布簽下台灣人氣洋將塔克(Anthony Tucker)引起轟動，球迷都在等著看塔克老師在 T1 上課，經歷 2 戰磨合後，塔克漸入佳境，準備開班授課， 上週主場首戰桃園雲豹，塔克表現全能，強攻 20 分、6 籃板、5 助攻，並演出平聯 盟最多的單場 7 抄截，幫助太陽力克雲豹，即使隔役太陽延長賽後不敵高雄全家海 神，塔克表現依舊可圈可點，19 投 9 中包括 3 記三分球，獨拿 25 分、6 籃板、1 助攻，得分創個人 T1 新高，塔克的加入也大大抒解主控丁聖儒的後場組織壓力， 土洋雙衛出擊搭配亞外射手何喬登(Jordan Heading)，更讓太陽的小球更具威力， 增加球隊調度的靈活性。
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