T1／T1讚揚女力！全聯盟賽前穿上粉紅T

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聯盟會長錢薇娟說：「每個球員身邊一定都有重要的女性默默支持著他們，聯盟想要趁著這次『T1 Women’s Week』活動，給球員們一個表達感謝的機會，展現他們鐵漢柔情的一面。」
除了球員熱身T恤表達感謝，聯盟本週末也將在線上舉辦Hashtag「#T1Women#感謝身邊的你」活動，邀請6球團共同參與，向所有身邊的女性伙伴送上感謝，聯盟還與特色花藝品牌「花狂・狂花」合作，每位進場的女性球迷只要到台灣運彩攤位完成指定任務，即可兌換一朵Women’s Week專屬花禮，若現場首次申辦運彩會員，還可再得一份驚喜花禮。
為了讓未能到現場的球迷朋友亦能共襄盛舉，聯盟也與台灣手作銀飾品牌「Silver Spring」合作，提供8組兩人同行一人免費的銀飾製作體驗課程名額，本週末只要在聯盟官方Twitch頻道線上直播賽事時於聊天室留言關鍵字「#T1Women#感謝身邊的你」，賽後即可參加線上抽獎。
兩支主場球隊台灣啤酒英熊和新北中信特攻也配合「T1 Women’s Week」活動，比賽當天都會與幸福天使基金會等公益團體配合，邀請婦幼家庭到場觀賽同歡，也會邀請神秘女性名人擔任開球嘉賓，讓本週聯盟賽事呈現出滿滿女子力。
聯盟賽事轉播五大平台全面放送，有線電視ELEVEN SPORTS、MOD愛爾達電視台及網路Twitch（https://www.twitch.tv/t1leaguebasketball）、17LIVE（台灣運彩xT1聯盟1、2台）、NOWnews臉書。