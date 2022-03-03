疏忽這症狀！27歲網紅猝逝　網友嘆：救護車來人就沒了　

這個症狀不得輕忽！大陸一位剛竄起、擁有近200萬粉絲的男網紅「唐痘痘」，因為發高燒不退，半個月後，竟然撒手人寰，年齡才27歲。令人心酸的是他2月13日才發布一個視頻，憔悴地跟奶奶說，他可能發燒了；奶奶摸了他的額頭擔心地說，燙手。沒想到2月底就傳來他過世的噩耗，網友留言不捨更擔心「爺爺奶奶怎麼受得了」。





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據大陸社群媒體轉載的消息，猝逝的唐痘痘是得了「急性胰腺炎」，大陸媒體訪問武漢協和醫院胰腺外科吳河水教授，指出「急性胰腺炎」是消化道急症，一旦發展到重症急性胰腺炎就可能致命，相當兇險。亂吃亂喝、過度熬夜等都可能引發這致命危機。據名為「大鵬」的網友透露「唐痘痘因為急性胰腺炎，一直發燒沒當回事，轉移到心臟，救護車來人就沒了。」





▲唐痘痘(左)告訴奶奶自己發燒了，沒想到隔半個月即過世。翻攝扒皮匠微博

唐痘痘是天津人，由爺爺奶奶一手帶大，以拍和爺爺奶奶共同生活的幽默視頻竄紅，擁有近200萬粉絲，他2月13日發布的視頻中，一臉憔悴地提到發燒了， 告訴奶奶自己不舒服，一旁的奶奶趕緊用手摸摸他的額頭說「很燙」，爺爺還打他說「看把你奶奶燙得」，奶奶也說「看你把爺爺嚇得」。





當時網友還以為這視頻是唐痘痘安排的腳本，沒想到是真實狀況，而且半個月後唐痘痘就過世，粉絲除了悼念唐痘痘一路好走，最擔心的就是爺爺奶奶怎麼承受得了愛孫天人永隔的打擊；震驚的粉絲也說「嚇得我不敢熬夜了」。



