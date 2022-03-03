NOW早報／攻不下烏克蘭！蒲亭最新面容曝　外界一看堪憂

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蒲亭1日時與聖彼得堡市長別格洛夫（Alexander Beglov）會面，根據克里姆林宮釋出的照片，能看到兩人坐在一張方桌的兩端，可以發現兩人表情相當凝重。另一張釋出的照片中，蒲亭則是眼神呆滯、霸氣全無的樣子。
根據《CNN》報導，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美國高官已要求情報機構收集任何新資訊，來了解蒲亭的情況，以及在歐洲鄰國與盟友強勢回應如何影響他的心態。一名美國官員表示，目前沒有新的綜合評估顯示蒲亭的整體健康發生特殊變化。但官員們仍持續警戒，認為蒲亭的策略可能是要製造出不穩定的模樣，試圖推動美國和盟國交出他想要的東西。
報導也指出，蒲亭近期對於烏克蘭的決策，與他一貫性格不符，有可能是因為新冠肺炎大流行導致長期被孤立，但也不排除有其他可能性。另外也有情報顯示，蒲亭的行為在過去2天變得不可預測，他對於西方國家的一系列措施「極度憤怒」，認為制裁情況以及速度已經超出預期。
前美國情報局局長詹姆斯克拉珀（James Clapper）表示，「蒲亭已經精神錯亂」，不過國安分析師桑納（Beth Sanner）認為，蒲亭沒有發瘋或精神錯亂，但十分情緒化且孤獨。也有美國官員表示，蒲亭的行為早就表明他有能力，他只是被激怒，但官員坦承，很難對蒲亭的心態下結論。
今日天氣／再度回暖囉！東北季風減弱 全台白天多雲到晴
中央氣象局今（3）日表示，東北季風逐漸減弱，北台灣氣溫稍回升，各地天氣穩定，大多為多雲到晴的天氣，僅東半部及大台北少數地區有降雨機率，中部以北山區雲量稍多零星飄雨；溫度方面，北部、宜花高溫為23至25度，中南部及台東高溫為26至30度，不過民眾仍需注意日夜溫差的問題。
納豆病況好轉「已經下床走路」 女友依依親吐甜蜜日常
藝人納豆（林郁智）因腦出血動了2次引流手術，病情逐漸好轉中，在手術後第一天就已經恢復意識。納豆入院休養至今第37天，（2）日再度捎來好消息，依依的經紀人向《NOWnews今日新聞》證實，納豆已經可以下床走路、吃飯，至於告假到5月的節目《同學來了》主持棒，傳出將暫時由陳大天接下，節目方面表示他為代班人之一，而陳大天經紀人則是至截稿前都沒有回應。
依依透露平時會陪納豆運動，雖然病情都在好轉中，不過她認為身體恢復是急不得的，再加上納豆這次非一般小感冒，所以必須更加謹慎小心。至於復工狀況，依依坦言目前也無法預測，一切都要以納豆的身體狀況做為第一考量，即使工作請假到5月，但不排除可能延宕到下半年。
依依於上月情人節當天，在臉書上曬出緊牽納豆手的病床照，感性地替對方加油打氣，並說出許多心裡話。依依坦言一路以來，納豆都是扮演著帶領自己前進的角色：「在我工作遇到瓶頸，他總是開導我，不吝嗇的指教；在我們都有空閒時，他總是陪伴我，帶我到許多地方旅遊。」
三星S22就是香？氣勢直逼iPhone 頭香哥排隊4天搶第一
三星最新旗艦機S22系列(2)日取貨首日，買氣盛況空前，完全超越上一代，氣勢甚至直逼iPhone開賣，排隊人龍相當驚人。《NOWnews今日新聞》記者昨天約8點抵達微風南山旗艦店，已經有百位民眾現場等待，一直到9點，隊伍末端已經有將近400位預約取貨的用戶。
排第一位的頭香哥是來自新莊的許先生，42歲，自營業，2/15就立即預約S22 Ultra 512GB 白色。許先生表示一收到預約通知就約朋友2/26下班就一起前來排隊，想要第一時間拿到實機。許先生也表示，這次會讓他這麼心動、甚至漏夜排隊等待，主要原因在於，這次S22 Ultra是跨時代整併，而且覺得三星的新手機功能一直在超越。連排4天覺得最辛苦的就是「等待」，期待的心情讓他覺得很折磨。許先生說，自己一直以來都是三星的用戶，因為學設計之前用NOTE 20、NOTE 10，筆拿起來就能當成小畫板，如果今天排頭香還可以拿到額外優惠會更開心。
還有吳小姐一早7:40就帶著女兒前來現場排隊取貨，手上拿的是去年旗艦機S21 Ultra，問她為何這麼快就想換機，她直言原本先生買了Fold摺疊手機給她，但已經習慣S Pen的手寫，無法適應，所以再和先生交換S21 Ultra，今年看到S22 Ultra的S Pen是在機身內，光是這一點就相當推坑她，便在第一時間下單。
彈頭視訊道歉徐乃麟 強調沒有躁鬱症
「南拳媽媽」彈頭去年底在臉書發文，嗆綜藝大哥徐乃麟欺負藝人、涉嫌賭博，氣得徐乃麟提到毀謗，（2）日彈頭在好友葛樹人的陪伴下，出面舉辦道歉記者會，並透過視訊方式和徐乃麟連線。
徐乃麟解釋：「我跟唐從聖那件事也是這樣，這都是好事，事情碰到面對就好，不要緊，沒事沒事，這些都小事情，過了就好。」彈頭則不斷說：「乃哥！對不起！」還詢問徐乃麟：「之後有通告可以敲我嗎？」對此徐乃麟也大氣回應：「沒問題，隨時跟製作單位說，來玩嘛！」並表示這2天就會撤告。
彈頭除了向徐乃麟嗆聲外，當時也對王力宏、陳建州（黑人）、李妍瑾等人。他今天也特別對黑人致歉：「對不起！請原諒我，他的球賽我每一場都有看，我也很想當面跟他致歉，我小時候都非常愛籃球，感謝他拯救籃壇，在此也跟黑人哥致上最深的歉意，黑人哥對不起！」
彈頭也被問到是否有躁鬱症或醉後失控的問題，他強調自己精神沒狀況，沒躁鬱症或喝酒，只是單純抒發心情，而葛樹人也替他緩頰，透露彈頭在中國大陸工作3百多天，疫情讓他工作壓力比較大，強調他沒有躁鬱症。
百元鈔蓋大紅印！網見「財富密碼」勸別花：限量版要收藏
台灣市面上除了常規的貨幣外觀之於，民眾也經常會意外收到流通版的紀念貨幣，雖然外觀稍有不同但各商家都可使用，是合法的流通貨幣，但近日，有網友卻收到百元大鈔「蓋有紅印」，連停車場繳費機都無法辨識，讓他相當無奈，不料內行網友1眼發現財富密碼，更勸他要將鈔票留下來收藏。
根據原PO於《爆廢公社》無奈表示，自己在便利商店結帳時，意外拿到印有大大紅印的百元鈔票，本來並未特別注意，但在停車場繳費機時卻瘋狂被退鈔，因不知道哪個店家有收，便放在身上一整天了，於是好奇拍下紅印，詢問網友「上面蓋的是什麼？」
對此，內行網友則解答，「北極玄天上帝」、「錢母，發財金」、「這是某府玄天上帝爺的廟章，通常是信徒求來放皮包當錢母的」、「好像宮廟的印章」、「玄天上帝保佑你」。正解為宮廟發財金，讓眼尖網友則笑喊，可以從鈔票編號購買彩券「05、59、29 賓果賓果給他買下去」。不少留言則建議「可以收藏」、「放在皮包保平安吧」、「放皮包收藏吧！沒人有的喔」、「我也有！會容易中樂透4獎以下的，跟發票20萬含以下的獎」。（編輯：張嘉哲）