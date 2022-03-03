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毒品通緝犯拒檢加速逃逸！板橋追到土城　警拔槍逮2人

▲新北市周男為毒品通緝犯，3日凌晨拒檢加速逃逸，警從板橋追至土城，拔槍圍捕壓制逮人。（圖／翻攝畫面）
▲新北市周男為毒品通緝犯，3日凌晨拒檢加速逃逸，警從板橋追至土城，拔槍圍捕壓制逮人。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-03-03 06:54:14｜2022-03-03 06:55:30

今（3）日凌晨0時許，新北是一名周姓通緝犯，與繆姓友人開車行經板橋區信義廣權路口時，被警方攔下盤查，他竟直接加速逃逸拒絕攔檢，警方立即通報展開追緝，10分鐘內在土城區學府路一段68巷口攔獲周男後，拔槍喝令2人下車、壓制逮捕，並在車內搜出安非他命毒品、手指虎、高空煙火等違禁品。

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據了解，周男是毒品通緝犯，因見警方攔查而心虛，不僅拒檢還加速逃逸，警方經通報線上警力支援，約在10分鐘內即於土城區學府路一段68巷口攔獲周男車輛，在拔槍喝令2人下車後順利壓制逮捕，所幸在追捕過程中，無波及其他人員，車輛也無毀損。

警方在車輛內起獲安非他命毒品4小包(總毛重3.05克) 、手指虎、高空煙火等違禁品，訊後將2人依毒品通緝案、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送新北地檢署偵辦，並針對加速逃逸等違規事項開單舉發。（編輯：林莞茜）

▲警方在周男車上查獲安非他命、手指虎等違禁品。（圖／翻攝畫面）
▲警方在周男車上查獲安非他命、手指虎等違禁品。（圖／翻攝畫面）
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