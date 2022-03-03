才剛煩完日本！俄軍機侵犯瑞典領空 瑞軍緊急升空攔截
日本防衛省2日發布消息，聲稱1架應屬於俄羅斯的軍用直升機，於北海道根室半島東南方近海侵犯日本領空，日本航空自衛隊戰機緊急升空應對，外務省並透過外交管道向俄方提出嚴正抗議；才沒過多久，北歐的瑞典也提出指控，遭俄軍機侵犯其位於波羅的海哥特蘭島（Gotland）以東的領空。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-03 07:39:05
綜合《路透社》等外媒報導，瑞典國防軍2日發表聲明，指控俄羅斯4架戰機侵犯其位於波羅的海哥特蘭島以東的領空，包括2架Su-27戰機和2架Su-24戰機。為此瑞典空軍已出動JAS39「獅鷲」戰機，對俄機進行驅離。
瑞典空軍總司令埃斯特羅姆（Carl-Johan Edström）表示，有鑑於當前形勢敏感，瑞典非常認真看待此一事件，雖然俄方的違規行為很短暫，但瑞典空軍即時反應，並記錄此次入侵事件。
俄羅斯才遭日本指控侵犯其領空，日本官房長官松野博一在2日的記者會上指出，俄羅斯自2月以來，即透過鄂霍次克海的軍事演習等行為，誇耀其橫跨東西開展行動的能力，在日本周邊的行動趨於活躍，日方對此感到警惕，將確保警戒監視、情報收集工作萬無一失。
日本《共同社》認為，俄羅斯此舉可能是對日本的挑釁，以回應日本與歐美一起，為了烏克蘭危機，而對俄國實施經濟制裁。