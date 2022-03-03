土耳其取消戶外強制戴口罩規定

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不過他強調，對於罹患免疫相關疾病或是一旦感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）恐有生命危險的族群而言，戴口罩仍然至關重要。
他同時宣布，即日起不必再檢查HES碼。在此之前，搭乘飛機、火車、客運前，或進出賣場、店家時都須出示登載目前健康狀態及是否感染過COVID-19等個人健康紀錄的HES碼。
克扎說，根據上個月的資料，沒有罹患其他疾病的COVID-19感染者病歿率僅8%，其餘92%感染者都有其他病史。
衛生部昨天公布的2月12至18日每10萬人口一週確診數顯示COVID-19感染情況呈下降趨勢，第一大城伊斯坦堡、首都安卡拉、第3大城伊茲米爾這個數字分別為617.5、1216.83、776.25。2月首週時3大城每10萬人口確診數分別為717、1323、1017。
土耳其1月起COVID-19的Omicron變異株感染大爆發，單日確診於2月4日來到創紀錄的11萬1157例，今天則通報5萬6780起病例，189例病歿，單日死亡數為2月2日以來首度低於200例。學校放寒假引發高城際和巿區移動情況，造成2月病例激增。專家預期，本月稍晚病例數還會進一步降低。
在疫苗接種工作方面，土耳其目前兩劑、單劑接種率分別為18歲以上人口的85.1%、92.94%，有逾2713萬人已施打第3劑。（編輯：郭中翰）1110303