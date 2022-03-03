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搭捷運底褲被偷拍！啦啦隊正妹希希「逮現行犯」：告到底

▲中信兄弟啦啦隊「PS女孩」成員短今，日前被捷運之狼偷拍底褲，氣得到派出所報案，怎料事件結束沒多久，同隊隊員希希在昨（2）日晚間也遇到同樣狀況（圖／翻攝希希IG）
▲中信兄弟啦啦隊「PS女孩」成員短今，日前被捷運之狼偷拍底褲，氣得到派出所報案，怎料事件結束沒多久，同隊隊員希希在昨（2）日晚間也遇到同樣狀況（圖／翻攝希希IG）

編輯中心/綜合報導

2022-03-03 08:13:50

中信兄弟啦啦隊「PS女孩」成員短今（胡馨儀）憑藉姣好身材，擁有死忠粉絲，日前被捷運之狼偷拍底褲，氣得到派出所報案，怎料事件結束沒多久，同隊隊員希希在昨（2）日晚間也遇到同樣狀況，幸好當場抓到現行犯。

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▲偷拍之狼當場被逮。（圖／翻攝自natsukimimi IG）
▲希希也遇到捷運偷拍之狼，幸好當場被逮。（圖／翻攝自natsukimimi IG）
昨天短今和希希相約吃飯，結束後希希隨後更新Instagram限時動態，表示自己在捷運站被惡狼盯上，氣憤表示「OK，沒想到偷拍底褲也發生在我身上，然後還被我抓到」，畫面中可以看到警方正在蒐證。

短今也發限動替好友抱不平，直言「希希也遇到但是抓到現行犯了，我的心跳好快，從來沒有這麼緊張過，告到底！」。

▲短今透露隊友希希也被偷拍。（圖／翻攝自sammie_923 IG）
▲短今也發限動替好友抱不平，支持提告。（圖／翻攝自sammie_923 IG）
希希也發文還原事發經過，她表示，下午2點多在捷運松江南京的手扶梯，遇到一名男子從自己後面拍肩問路，不過發現該男子的問話方式很詭異，加上手機拿得很低角度，就懷疑他是在偷拍裙底，便拿開手機轉過來對他錄影，該男也假裝在跟別人講電話，當下因為要開會，所以沒有報警就離開。

希希說，直到下午5點多，自己和短今一起在咖啡廳吃完東西離開，還發現那個男子也在咖啡廳，更尾隨2人離去，自己和短今在他後面觀察是不是有偷拍行為，最後在捷運內發現他一直不進站徘徊，便請站務人員報警。

警方到場後，該名男子堅稱自己沒有偷拍，開了手機也沒找到偷拍影片，不過警方態度相當堅持，從監視器有錄到他在手扶梯貼希希很近，警察便直問他「你貼人家這麼近要幹嘛？要不要先自首，不要等我查扣你手機」，該男才承認有偷派，但已經刪除。

希希表示，警方也未相信男子的說詞，強烈要求復原，最後不確定是垃圾桶還是雲端，打開真的有一堆偷拍路人底褲的影片，「其中有我下午2點多被偷拍的影片」因為罪證確鑿，所以警察問我要不要提告，我說好」。

希希感謝站務員與捷運警察的協助外，也感謝好友短今陪伴整晚處理，希希也說，至於這個人是不是偷拍短今的那個人，目前不確定，接下來就是交給警察而已，呼籲大家在外真的要注意一下身旁狀況。（編輯：孫唯容）

▲短今去年5月推出第二本個人寫真集。（圖／短今IG）
▲短今和希希接連被捷運之狼偷拍。（圖／短今IG）
▲（圖／翻攝希希IG）
▲希希被偷拍底褲，將會對捷運之狼告到底。（圖／翻攝希希IG）

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