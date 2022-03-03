搭捷運底褲被偷拍！啦啦隊正妹希希「逮現行犯」：告到底

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短今也發限動替好友抱不平，直言「希希也遇到但是抓到現行犯了，我的心跳好快，從來沒有這麼緊張過，告到底！」。
希希也發文還原事發經過，她表示，下午2點多在捷運松江南京的手扶梯，遇到一名男子從自己後面拍肩問路，不過發現該男子的問話方式很詭異，加上手機拿得很低角度，就懷疑他是在偷拍裙底，便拿開手機轉過來對他錄影，該男也假裝在跟別人講電話，當下因為要開會，所以沒有報警就離開。
希希說，直到下午5點多，自己和短今一起在咖啡廳吃完東西離開，還發現那個男子也在咖啡廳，更尾隨2人離去，自己和短今在他後面觀察是不是有偷拍行為，最後在捷運內發現他一直不進站徘徊，便請站務人員報警。
警方到場後，該名男子堅稱自己沒有偷拍，開了手機也沒找到偷拍影片，不過警方態度相當堅持，從監視器有錄到他在手扶梯貼希希很近，警察便直問他「你貼人家這麼近要幹嘛？要不要先自首，不要等我查扣你手機」，該男才承認有偷派，但已經刪除。
希希表示，警方也未相信男子的說詞，強烈要求復原，最後不確定是垃圾桶還是雲端，打開真的有一堆偷拍路人底褲的影片，「其中有我下午2點多被偷拍的影片」因為罪證確鑿，所以警察問我要不要提告，我說好」。
希希感謝站務員與捷運警察的協助外，也感謝好友短今陪伴整晚處理，希希也說，至於這個人是不是偷拍短今的那個人，目前不確定，接下來就是交給警察而已，呼籲大家在外真的要注意一下身旁狀況。（編輯：孫唯容）