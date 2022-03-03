遠百竹北不只天價手搖飲！「最貴拌麵」一碗368元排隊搶
遠百竹北開幕以來話題不斷，日前一杯天價手搖飲，要價365元的奶茶引起熱論。沒想到新竹人就是狂，看準在地深厚消費實力、不怕買不起，「最貴拌麵」一碗368元也開賣，麻十七川滷專売所在招牌拌麵裡，加入個頭超大的鮑魚3顆，每日限量30碗，想吃還不是一定有。據悉老闆和合夥人都是在地新竹人，業者透露最貴的鮑魚拌麵一開賣，昨天早上才開門營業就賣出了5碗！還看到有客人是買了施房茶後，再來入手鮑魚麵打算一起嘗鮮，足見新竹人真的很捨得花。
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-03 17:04:36
新竹人果然狂！遠百竹北要價365元的奶茶引起熱論，卻吸引貴客豪擲萬元買單，現在不只天價手搖飲，連「最貴拌麵」也開賣！一碗定價368元，麻十七川滷專売所在招牌拌麵上擺滿3顆鮑魚，推出限量鮑魚拌麵，每日只提供30碗。
據業者透露，光是昨天早上才開門營業，最貴鮑魚拌麵就賣出了5碗。還看到有客人是買了施房茶後，再來入手鮑魚麵打算一起嘗鮮，足見新竹人消費實力果然相當雄厚，也很捨得花。
看中新竹巨城百貨曾在12天週年慶創下超過27億的驚人消費實力，新竹起家的文青車輪餅品牌「青畑九號豆製所」，從老闆到合夥人通通都是在地新竹人，2022年再創全新的麻辣川滷品牌「麻十七川滷專売所」，隨遠東百貨竹北店開幕亮相。
堅持古法打造四川椒麻口味的麻辣滷，採用花椒、香草、桂皮、草菓、甘草、八角、白荳蔻及茴香等，經典十七種麻辣中藥材秘製而成的滷汁，再浸漬48小時涼滷，滲透進食材的麻辣鹹香口感，是「香大於麻，麻大於辣」的風味。
常態提供小方豆干、百頁豆腐、雞心、鴨舌、雞翅、雞爪、豆皮、牛筋、牛肚等選擇，還有秋葵、玉米筍、綠花椰、小黃瓜、四季豆等蔬食，並且大方提供潮汕沙茶、麻十七椒麻和川南魚醬等，3種特色沾醬汁可搭配食用。
麻十七川滷專売所主打重口味的麻辣麵食與滷味料理，果然受到普遍嗜辣的台灣人歡迎。原本招牌拌麵有潮汕沙茶、麻十七椒麻及川南招牌等三種口味，3/1～3/31推出全新鮑魚拌麵，1碗原價368元，特價298元，每日限量30碗。