NBA／湖人和威少已達成共識　雙方將在今夏分手

洛杉磯湖人和「詹皇」LeBron James會不會分道揚鑣？目前似乎還沒有定案。不過他們和「威少」Russell Westbrook似乎已經達成共識將要在季後分手，根據《Bleacher Report》記者Jake Fischer報導，球隊將在季後為這位明星控衛找到一個新東家。
記者黃建霖/綜合報導
2022-03-03 08:19:51
去年夏天交易來Westbrook後，湖人和他始終沒有建立起理想的化學效應，如今球隊的戰績顯示，這將會是一個令人失望的賽季，而Westbrook顯然也對自己目前的處境感到有所不滿。
Fischer在報導中指出，Westbrook堅決反對本賽季在湖人打替補的想法，並且公開對對自己在比賽第四節中缺陣的處境感到不滿。他和湖人教練團之間的矛盾已經是顯而易見的。
雙方的合作已經走到了盡頭，Westbrook很有可能會選擇執行自己在2022-23賽季的4700萬美元球員選項，這將使他的合約成為一份到期合約，應該能吸引一些球隊的關注。
湖人若要改變現有陣容，就必須解決Westbrook的大合約束縛，這將讓他們下賽季擁有使用中產合約和雙年特例和球員簽約的權利。但是要擺脫這名身價下跌的後衛，可能得付出他們2027和2029年的首輪選秀權。