足球／切爾西老闆被迫出售球隊　收益捐給烏俄戰爭受害者

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在聲明中Abramovich談及過去幾天媒體關於他擁有切爾西足球俱樂部的猜測，強調自己一直以球隊的最大利益為出發點來做出決定。「因此，在目前的情況下，我做出了出售俱樂部的決定，因為我相信這符合俱樂部、球迷、員工以及俱樂部贊助商和合作夥伴的最大利益。」
「俱樂部的出售將遵循正當程序。我不會要求償還任何貸款。對我來說，這與生意或金錢無關，而是對比賽和俱樂部的純粹熱情。此外，我已指示我的團隊成立一個慈善基金會，出售的所有淨收益都將捐出。該基金會將造福於烏克蘭戰爭的所有受害者。這包括為受害者提供資金，以及支持長期的恢復工作。」Abramovich如此說道。
Abramovich直言要和切爾西分離讓自己相當難過，但也認為這的確是符合俱樂部最大利益的選擇，「我希望我能最後一次造訪斯坦福橋，親自與大家道別。成為切爾西足球俱樂部的一員是我一生的榮幸，我為我們共同取得的所有成就感到自豪。切爾西足球俱樂部及其支持者將永遠在我心中。感謝你們。」
根據《Goal》記者Nizaar Kinsella的最新報導，不少人相信Abramovich將完全退出英國是場，他對切爾西出售的要價為26億英鎊，其中包含15億元的債務。
在Abramovich當家的時代，切爾西於19年內總計獲得了21座冠軍獎盃，完成了所有獎杯的大滿貫，其中包括：5座英超冠軍、5座足總盃冠軍、3座英聯盃冠軍、2座社區盾盃冠軍、2座歐冠冠軍、2座歐聯冠軍、1座世俱盃冠軍、1座超級盃冠軍。