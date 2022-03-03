耶路撒冷郵報訪駐以代表：俄侵烏助長中國野心

我是廣告 請繼續往下閱讀
李雅萍表示，中國一直在關注西方對俄國侵略烏克蘭的反應，以揣測如果它對台灣發動攻擊的可能遭遇。台灣擔心俄羅斯對烏克蘭的侵略行為將助長中國擴張侵略的野心。看看中國如何將南海軍事化，就知道其野心和目標遠超過併吞台灣。
李雅萍認為，俄羅斯和中國在談論烏克蘭和台灣問題時言行上有許多相似之處。俄羅斯聲稱烏克蘭在歷史上屬於俄羅斯，因此有權收復失土，以重振民族榮耀。此與中國謊稱台灣是中國一部分是一樣的，最終目標是實現政治野心的中國夢。
李雅萍表示，俄羅斯和中國也正在對其軍隊進行現代化改造，同時各自在烏克蘭和台灣發起大規模網路攻擊和假訊息活動，企圖破壞人民對政府信任。
面對中國野心，李雅萍指出，台灣海峽將台灣與中國分隔，提供了100公里的保護線。台灣將持續確保自身國安，同時密切關注烏克蘭局勢。台灣將繼續加強不對稱戰爭中的防禦能力，動員民防，從美國購買防禦性武器，依據「台灣關係法」和「六項保證」與美國進行密切合作。
此外，李雅萍表示，台灣政府也十分重視「認知戰」。對一切可能滲透行動保持警惕，以免中國利用烏克蘭危機或假新聞來影響台灣輿論。台灣致力於提升自衛能力和團結台灣人民，同時也期待與其他民主國家有更多支持與合作。
李雅萍說，和平需要雙方共同努力，台灣從不挑起衝突。蔡英文總統重申了她確保台灣安全的政治意願，以及她願意與中國政府對話以維持現狀並為區域和平作出貢獻。
李雅萍強調維護遠東地區和南海航行自由的重要性。台灣樂見美國在亞洲依然強大且致力於維護航行自由。日本、加拿大、澳洲和荷蘭也加入其中，以確保一個自由開放的印太地區。
李雅萍表示，台灣不挑釁也不屈服於壓力，無論是外交還是軍事。台灣人珍惜民主開放的生活方式，並致力於捍衛得之不易的自由。對台灣人來說，投降不會是選項，任何負責任、愛好和平的國家都不願此情況發生。台灣地處西太平洋第一島鏈，深具戰略重要性。
她說，台灣晶片製造占全球市場60%以上。如果中國對台灣發動攻擊，不僅會打斷全球供應鏈，也會嚴重傷害自身經濟。中國攻打台灣成本會非常高，非其政治盤算的最佳選擇。（編輯：林憬屏）1110303