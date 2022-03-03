轉戰外交國防委員會　邱臣遠：關注提升國防戰力

立法院於日前完成新會期委員會抽籤，國民黨立委吳斯懷、台灣民眾黨立委邱臣遠轉戰外交及國防委員會。邱臣遠今 （3）日表示，將關注如何提升國防戰力，並針對現時訓練模式、兵役制度、後備兵力及國防武器等進行有效整備。 我是廣告 請繼續往下閱讀 邱臣遠表示，進入外交及國防委員會，也有許多新的願景和目標。由於過去海外台商的背景，以及曾任中華民國僑務委員會僑務促進委員、世界台灣商會聯合總會 World Taiwanese Chambers of Commerce秘書長、青商會長、越南台灣商會聯合總會青商會長等職，因此他對外交部、僑委會及政府涉外單位的接觸與運作亦相當熟悉，未來也會繼續從產業及海外台商的角度，將融合經歷及所學，在外交國防委員會給出實質建議、立法與監督。邱臣遠指出，自烏俄戰爭爆發以來，民眾對於台灣在國際變局下的國防安全問題同樣十分關切，尤其近日美國特使團訪台、中共又派出多架軍機侵擾台灣防空識別區，應如何審慎評估兩岸緊張情勢，在尋求國際支持之外如何達成「國防自主」、提升我國國防戰力，並針對現時訓練模式、兵役制度、後備兵力及國防武器等進行有效整備，都將是他在國防外交委員會關注的重點。邱臣遠也表示，上會期所聚焦的台鐵改革、基隆捷運和道安改善等議題，也不會因此忽略，他也將於近日舉辦「台鐵改革公聽會」，邀請各方學者、政府官員及台鐵員工一同集思廣益，為台鐵的未來尋覓出路。還有關於高房價、高物價，以及因應少子化、環境永續與人才危機的相關法案，臣遠也會持續耕耘努力，不負選民對我的信任與期待。拜登特使團搭機離台 外交部：向友邦傳達堅定信守承諾撐烏克蘭！外交部：成立賑濟專戶、為期一個月立院法制局建議「恢復徵兵制」 國防部：不排斥討論