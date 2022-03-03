COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

農曆二月5生肖運勢極佳　屬狗可遇「真命天菜」

▲徐震諒老師預測農曆二月運勢極佳的5生肖。（圖／千巡影世提供）
▲徐震諒老師預測農曆二月運勢極佳的5生肖。（圖／千巡影世提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-03 09:58:42

今（3）日是農曆二月的第一天，（農曆二月為國曆2022／03／03至2022／03／31），一大早就遇到全台大停電，高捷、輕軌無預警停駛，「人生後運規劃師」徐震諒老師表示，本月份先天氣命為水生木相生，乃和氣生財的一個月份；後天運勢為金剋木相剋，建議大家要嚴防意外血光之災，出門在外、行車走路皆需注意安全，平日養成捐血習慣、多多行善也可大事化小、小事化無。徐老師並整理農曆二月運勢極佳的5個生肖，可趁本月份趁勢出擊，在各方面為自己創造佳績。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄捷運停電。（圖／讀者提供）
▲農曆二月第一天，就遇到全台大停電，高捷受到影響。（圖／讀者提供）
 財運最佳：生肖兔
生肖兔的朋友，本月份運勢有多方面的進展，生意興隆、財源廣進，可望大展鴻圖，名利雙收。財運極佳當下，切記財不露白，小心交到別有所圖的朋友。另防血光意外之厄來到家中，謹慎低調保平安。 

貴人運最佳：生肖馬
生肖馬的朋友，在虎年有將星、金匱加持，貴人運極佳。農曆二月更有新的貴人顯現輔佐，幫助你在事業上的拓展、生意順利，準備已久的創業奇想非常適合在本月份付諸行動喔。然而本月份也逢刑剋又有爛桃花，事業有成的已婚男女須防婚外情及桃色陷阱。 

福氣最佳：生肖猴
生肖猴的朋友本月份有紫微龍德吉星照臨，此為化災解厄最強的吉星，遇難也有貴人相助、逢凶化吉。若平時便為善積德，本月份可謂諸事順心，並有喜事臨門。為虎年逢太歲，建議生肖猴的朋友仍要低調行事，不義之財不可貪、少出遠門勿夜行，注意眼睛的保養與意外傷害，本月便可安然渡過。 

桃花運最佳：生肖狗
生肖狗的朋友本月桃花運極佳，單身的朋友有機會遇到真命天子或真命天女，穩定交往的男女朋友婚姻可期。唯已婚夫妻需小心爛桃花反而破壞婚姻的和諧、損己破財，建議佈桃花陣來破除爛桃花。 

總體運勢最佳：生肖豬
生肖豬虎年運勢本就極旺，農曆二月三合吉星降臨，諸事大吉大利。財利亨通之下，社會地位也將有進一步的提升，切記不可因此得意忘形，以免樂極生悲，並注意小人陷害落得是非官司纏身。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀