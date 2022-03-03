農曆二月5生肖運勢極佳　屬狗可遇「真命天菜」

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生肖兔的朋友，本月份運勢有多方面的進展，生意興隆、財源廣進，可望大展鴻圖，名利雙收。財運極佳當下，切記財不露白，小心交到別有所圖的朋友。另防血光意外之厄來到家中，謹慎低調保平安。
貴人運最佳：生肖馬
生肖馬的朋友，在虎年有將星、金匱加持，貴人運極佳。農曆二月更有新的貴人顯現輔佐，幫助你在事業上的拓展、生意順利，準備已久的創業奇想非常適合在本月份付諸行動喔。然而本月份也逢刑剋又有爛桃花，事業有成的已婚男女須防婚外情及桃色陷阱。
福氣最佳：生肖猴
生肖猴的朋友本月份有紫微龍德吉星照臨，此為化災解厄最強的吉星，遇難也有貴人相助、逢凶化吉。若平時便為善積德，本月份可謂諸事順心，並有喜事臨門。為虎年逢太歲，建議生肖猴的朋友仍要低調行事，不義之財不可貪、少出遠門勿夜行，注意眼睛的保養與意外傷害，本月便可安然渡過。
桃花運最佳：生肖狗
生肖狗的朋友本月桃花運極佳，單身的朋友有機會遇到真命天子或真命天女，穩定交往的男女朋友婚姻可期。唯已婚夫妻需小心爛桃花反而破壞婚姻的和諧、損己破財，建議佈桃花陣來破除爛桃花。
總體運勢最佳：生肖豬
生肖豬虎年運勢本就極旺，農曆二月三合吉星降臨，諸事大吉大利。財利亨通之下，社會地位也將有進一步的提升，切記不可因此得意忘形，以免樂極生悲，並注意小人陷害落得是非官司纏身。