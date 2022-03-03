俄烏戰衝擊進出口商！7成收款阻需周轉　喊話政府提4建議

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北市進出口公會指出，根據調查我與俄、烏兩國目前貿易幾乎暫停，廠商多視戰爭發展再恢復交易。因俄羅斯銀行被剔除國際支付系統「環球銀行金融電信協會」(SWIFT)，7成廠商已直接面臨收款問題，有廠商亟需資金周轉；另已有2成廠商因貨品暫停進出口或卡關，可能造成違約及貿易糾紛。
由於目前俄烏戰火不明，32.7%的進出口廠商尚無法掌握完整訊息及研擬因應措施，北市進出口公會歸納廠商意見後，提出4點建議，包括一、明確訂出對俄羅斯的出口管制措施；二、提供其它國際金融交易管道，協助廠商收回貨款；三、海運貨物無法進入烏克蘭港口，協助廠商透過歐盟通關；四、提供受損廠商救濟措施與融資管道等。
北市進出口公會表示，交易中的貿易，因俄羅斯遭經濟制裁，直接衝擊到廠商無法收回貨款，不知道可採取什麼管道，有些廠商亟需資金周轉，有些不敢貿然出貨，公司停擺，損失慘重，極需政府予以協助。部分業者則重新議定匯款管道，惟因為戰事不明，廠商要順利匯回貨款恐有困難。
在通關物流部分，廠商表示，有些產品受政府管制已無法出口；有貨物飄揚在海上，還無法順利進入烏克蘭港口，也聯繫不到貨主提貨；或轉往其他歐盟國家進口，但因烏克蘭非歐盟國，改轉歐盟國各項進口管制規定不同，如檢疫條件，須請政府協處。北市進出口公會也強調，會隨時因應戰爭發展，反映廠商意見給政府部門，並協助廠商因應。