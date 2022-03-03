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俄烏戰衝擊進出口商！7成收款阻需周轉　喊話政府提4建議

▲俄烏戰爭已導致進出口受阻，根據台北市進出口公會調查顯示，有7成貿易廠商已直接面臨收款問題，有廠商極需資金周轉，另已有2成廠商因貨品暫停進出口或卡關。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰爭已導致進出口受阻，根據台北市進出口公會調查顯示，有7成貿易廠商已直接面臨收款問題，有廠商極需資金周轉，另已有2成廠商因貨品暫停進出口或卡關。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真/台北報導

2022-03-03 10:13:56

俄烏戰爭已導致進出口受阻，為了解我國與俄羅斯、烏克蘭有貿易往來廠商，是否因戰火遭受損失，台北市進出口商業同業公會（IEAT）針對上百家與俄、烏往來的廠商進行貿易損害調查，其中7成廠商已直接面臨收款問題，有廠商極需資金周轉，另已有2成廠商因貨品暫停進出口或卡關，可能造成違約及貿易糾紛，北市進出口公會 今（3）日向政府喊話，並提出4點建議，包括明確訂出對俄羅斯之出口管制措施，提供其它國際金融交易管道，協助廠商收回貨款等。

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台灣與俄羅斯、烏克蘭貿易往來樣態，以直接出口居多，對烏克蘭、俄羅斯貿易各半，也有兩國均有交易，產品別主要為工具機、機械、零組件、五金、汽機車零配件等為主，但也有醫療護具、防護用品、蘭花及園藝用品、資訊產品、動物用藥、塑膠原料、樂器零件、茶葉等。

北市進出口公會指出，根據調查我與俄、烏兩國目前貿易幾乎暫停，廠商多視戰爭發展再恢復交易。因俄羅斯銀行被剔除國際支付系統「環球銀行金融電信協會」(SWIFT)，7成廠商已直接面臨收款問題，有廠商亟需資金周轉；另已有2成廠商因貨品暫停進出口或卡關，可能造成違約及貿易糾紛。

由於目前俄烏戰火不明，32.7%的進出口廠商尚無法掌握完整訊息及研擬因應措施，北市進出口公會歸納廠商意見後，提出4點建議，包括一、明確訂出對俄羅斯的出口管制措施；二、提供其它國際金融交易管道，協助廠商收回貨款；三、海運貨物無法進入烏克蘭港口，協助廠商透過歐盟通關；四、提供受損廠商救濟措施與融資管道等。

北市進出口公會表示，交易中的貿易，因俄羅斯遭經濟制裁，直接衝擊到廠商無法收回貨款，不知道可採取什麼管道，有些廠商亟需資金周轉，有些不敢貿然出貨，公司停擺，損失慘重，極需政府予以協助。部分業者則重新議定匯款管道，惟因為戰事不明，廠商要順利匯回貨款恐有困難。

在通關物流部分，廠商表示，有些產品受政府管制已無法出口；有貨物飄揚在海上，還無法順利進入烏克蘭港口，也聯繫不到貨主提貨；或轉往其他歐盟國家進口，但因烏克蘭非歐盟國，改轉歐盟國各項進口管制規定不同，如檢疫條件，須請政府協處。北市進出口公會也強調，會隨時因應戰爭發展，反映廠商意見給政府部門，並協助廠商因應。

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