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全台大停電全聯部分門市受影響！超商、電信通訊維持正常

▲今天上午全台多處傳出大停電，全聯福利中心也有部分門市受到影響，但強調門市都有備用發電機，目前狀況都在控制範圍中。（圖／張勵德攝）
▲今天上午全台多處傳出大停電，全聯福利中心也有部分門市受到影響，但強調門市都有備用發電機，目前狀況都在控制範圍中。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-03 10:20:40｜2022-03-03 10:45:11

今（3）日上午台電無預警發生跳電，導致全台多處地區大停電。目前已知不少地區交通燈號停擺，高雄捷運也出現停止營運的狀況。在各地賣場方面，超市龍頭全聯福利中心表示，部分門市有受到影響，但各門市原本就配有發電機，狀況還在控制範圍內。而愛買表示目前正在營運中，家樂福則還在進行內部調查，確認受影響範圍。

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四大超商部分，目前各家業者都還在統計受影響範圍，不過多數店家都設有不斷電系統，《NOWnews今日新聞》記者實際走訪多家門市，目前都沒有停止營業。為了不讓服務中斷，萊爾富表示，若停電持續超過1小時以上，導致收銀機無法使用，將會改開手寫的購買收據，門市與消費者各留存一份，消費者事後可憑收據到原門市補打發票。

而百貨通路方面，目前SOGO表示辦公室正常，沒有受到影響；新光三越還在了解賣場受到影響的狀況。環球百貨表示，目前Global Mall桃園A8、林口A9、新左營車站及屏東市停電，但因還未到正式營業時間，目前只有部分早餐櫃位受到影響。

至於民眾關心的行動通訊方面，目前國內三大電信龍頭都還沒有做出統計，亞太電信率先回應，因為主要機房與基地台均有備援的電力，目前網路和通話服務不受影響。

而各家餐飲業者中，85度C回應表示，目前各地區陸續回報狀況，都有停電的情形，尤其以高屏地區特別嚴重。咖啡龍頭路易莎及星巴克則在統計中。

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