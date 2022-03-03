男星家暴太太打到流產！新戀情曝光 女友竟自稱「沙袋」
大陸男團「至上勵合」成員劉洲成在2016年時被爆出對結婚一年的太太林苗家暴，太太因此向法院訴請離婚，還提到劉洲成把她打到流產，讓他從此被冠上「家暴男」標籤，離婚後他的感情世界依舊豐富，日前疑似宣布新戀情，新歡還自稱「新沙袋」，引起網友撻伐。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-03-03 10:49:32
劉洲成的前妻林苗在2017年時曾發表聲明提到，自結婚以來被劉洲成家暴6次，最嚴重的一次還讓她流產，而面對前妻的指控，劉洲成反而表示林苗在懷孕期間不理不睬他的家人，兩人發生衝突時，女方竟然捶打自己的肚子，威脅要把小孩拿掉，雙方各執一詞，事件宛如羅生門。
與前妻離婚後，劉洲成身邊的位置很少是空的，他上個月月底更新抖音影片，影片中是一名女子在跳舞，疑似公開新戀情，而影片中的女子，竟然在底下留言表示：「大家好，我是新沙袋。」似乎在呼應劉洲成先前的家暴事件，不過這樣自以為幽默的行為，引起網友反彈，留言表示：「她一定覺得自己很幽默，祝她好運」、「拿家暴當梗真是沒下限」、「一個願打一個願挨的現實展示嗎？」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110