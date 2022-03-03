停電後的復電最恐怖！專家喊「快做這事」：小心電器燒毀
全台大停電！因興達電廠開關場事故，全台電力系統受到瞬間影響，今（3）日上午9時7分北中南大規模斷電，除造成交通大亂、室內也一片漆黑。資深3C達人iqmore （老貓）提醒：「停電後的復電最恐怖！」瞬間電壓飆高，復電突波恐讓許多電器直接掛掉，快做「1事」保護貴重電器。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-03 11:09:48
老貓iqmore是老貓測3C網站站長，曾任多家知名網站與電腦雜誌技術編輯。面對303全台大停電災情，老貓提醒，多數電器通常有微電腦控制，也就是電器內部有PCB電路板，就算在電器關機時，還是會保有一些電力讓PCB電路板能正常運作。當停電並再次復電，瞬間電壓飆高，通常會伴隨「突波」發生，此時容易燒毀電器的電路板，直接造成故障無法再使用。
吳姓民眾回憶上次停電慘況，「電腦主機直接GG，主機板、顯卡、記憶體、電源，硬碟最傷，無價資料全沒了。」對此情況，老貓呼籲，最簡單也最直覺的方式，就是「電器不使用時直接拔插頭」，或是關閉電器的供電開關，例如延長線。如此一來，當重新供電時，就算發生突波現象也不怕損傷電器。
若是經常不在家，斷電時來不及拔除電器電源，建議可幫貴重電器接上「防突波設備」，避免電器受到突波直接燒毀壞掉。像是電腦、電視、音響等可接上UPS不斷電系統使用，一般最常疏忽的則是廚房裡的冰箱。