全台大停電 朱立倫：缺電非唱衰而是事實、請政府站出來
全台發生南北大停電，台電搶修中，國民黨主席朱立倫今（3）赴屏東時受訪時表示，民進黨不要再用愛發電，現在不是1450講幹話的時候，是真正缺電的時刻，請民進黨負責任站出來，告訴大家台灣電力不夠。
記者余祥／台北報導
2022-03-03 10:52:34
台電表示，今日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率超過20%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中。
朱立倫表示，大停電是從北到南所有民眾的痛苦，民進黨不不能再用愛發電，要負責告訴大家台灣電力不夠，為什麼不夠？因為供應減少、需求增加，這是最簡單的算數問題，不是民進黨唬爛就可以解決的問題，更不是1450講幹話的時候，是真正缺電的時候，請民進黨負責站出來。
朱立倫指出，前幾天好多中小企業說，要申請建廠用電，結果政府通通不准，因為用電量到達負荷尖端，這樣台灣要怎麼拚經濟、民眾怎麼生活？
朱立倫說，缺電不是唱衰而是事實，要理性面對，1450不要以為污衊國民黨就可以解決問題。