COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

全台大停電　朱立倫：缺電非唱衰而是事實、請政府站出來

▲國民黨主席朱立倫批民進黨不要再用愛發電，缺電是事實。（圖／資料照片）
▲國民黨主席朱立倫批民進黨不要再用愛發電，缺電是事實。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-03-03 10:52:34

全台發生南北大停電，台電搶修中，國民黨主席朱立倫今（3）赴屏東時受訪時表示，民進黨不要再用愛發電，現在不是1450講幹話的時候，是真正缺電的時刻，請民進黨負責任站出來，告訴大家台灣電力不夠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台電表示，今日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率超過20%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中。

朱立倫表示，大停電是從北到南所有民眾的痛苦，民進黨不不能再用愛發電，要負責告訴大家台灣電力不夠，為什麼不夠？因為供應減少、需求增加，這是最簡單的算數問題，不是民進黨唬爛就可以解決的問題，更不是1450講幹話的時候，是真正缺電的時候，請民進黨負責站出來。

朱立倫指出，前幾天好多中小企業說，要申請建廠用電，結果政府通通不准，因為用電量到達負荷尖端，這樣台灣要怎麼拚經濟、民眾怎麼生活？

朱立倫說，缺電不是唱衰而是事實，要理性面對，1450不要以為污衊國民黨就可以解決問題。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀