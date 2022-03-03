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竹科跳電已出現警訊！鄭麗文：經濟部高官死豬不怕開水燙

▲全台大停電，影響路口交通號誌無法運作，各區警察局已派員至重要路口疏導指揮。（圖／高雄市交通大隊提供）
▲全台大停電，影響路口交通號誌無法運作，各區警察局已派員至重要路口疏導指揮。（圖／高雄市交通大隊提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-03 10:58:06｜2022-03-03 11:00:25

今（3）日上午發生全台大停電，立委鄭麗文表示，昨日竹科跳電就已經是供電的警訊，政府卻未檢討是否因為電力備載不足而跳電？她直批，去年開始一次又一次的大停電卻只見經濟部的高官還是「死豬不怕開水燙」，以為時間久了國人也就會忘記。

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鄭麗文上午針對全台停電表示，蔡政府前天才接見八大工商團體，保證維持供電穩定，下午竹科就因為主變壓器跳脫造成壓降跳電，昨天台南深夜又發生饋線跳脫導致台南不分區域停電、今早更是全台有各區傳出大停電。

鄭麗文表示，昨天竹科跳電就已經是供電的警訊，若只是力晶科技廠區內的主變壓器跳脫，應該只有該廠區會出現跳電問題，為何影響到如此之多的其他廠區？是不是因為台電供電不足，以降壓降頻方式供電，而力晶科技廠爲了維持相同的功率需求因此電流上升，才會造成主變壓器故障？簡單來說，會不會是因為電力備載不足才跳電？

鄭麗文質疑，從2016年5月蔡政府執政開始，國人就一直不斷在停電、跳電的輪迴當中，執政黨看似深切檢討，甚至在513停電後鞠躬道歉，行政院甚至大放話說要成立穩定供電專案小組，但是停電跳電還是一直發生，「是不是跟穩定物價小組、少子化辦公室一樣中看不重用？」

「去年開始一次又一次的大停電，卻只見經濟部的高官還是死豬不怕開水燙」鄭麗文說，政府以為時間久了國人也就會忘記，但停電跳電缺電不分時段一直上演，國人有辦法忘記嗎？民進黨至今對雙北大停電默不作聲，那麼這次全台的大停電，蔡政府也要跟去年一樣，一句「我也很難接受」，輕輕帶過嗎？

立委李貴敏昨日也指出，隨著國際經濟生態巨幅變化，台灣企業不但面臨缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才的五缺危機，再加上缺綠電與缺碳權，如同七傷拳般嚴重傷害企業命脈，「民進黨政府依舊視而不見、聽而不聞、無知、無覺也無感嗎？」

李貴敏說，民進黨政府意識形態掛帥，只知口號治國。殊不見其大推的能源轉型、綠電減碳等，卻是進度落後、電力缺口無解，2025非核家園訂定的發電配比，跳票結果應已大勢底定，也驗證政府能源藍圖漏洞百出。

李貴敏強調，尤其在惡性循環下，為降低電力需求逐年增長的衝擊，政府竟只知發動台電調配大戶用電、區域限電，甚至取巧降載供電；意圖瞞天過海規避大規模停電危機，卻讓人質疑是否因此導致長期供電不穩而使跳電、停電事故一波接一波？不但得不償失，更讓人懷疑難不成缺電問題也要民間幫政府搞定？執政不力的成本非要轉嫁人民承擔？

此外，李貴敏也說，在碳權推動上，各國紛紛去煤增氣，天然氣價格長期看漲，未來碳關稅制度更隱藏對出口經濟的衝擊，減碳失敗甚至將受經貿制裁，因此國內企業需求越來越大，卻不見政府重視。政策慢半拍，部會本位主義嚴重，甚至連碳交易市場都沒有。真令人擔心這麼緩慢的步調與效率，將如何因應全球變化，又如何維持企業的國際競爭能力？

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