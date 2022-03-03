認了！Selina勾鮮肉男回飯店 離婚5年「我的春天來了」
藝人Selina（任家萱）與前夫張承中離婚已經5年，恢復單身後的感情生活一直是外界關注的焦點，人正在上海工作的她，近來被目擊到與一名斯文的眼鏡男親密挽手回酒店，疑似新戀情曝光。
記者吳雨婕/台北報導
2022-03-03 11:44:44｜2022-03-03 11:51:06
Selina最近被狗仔拍到與一位年輕男子，在上海一同從酒店外出去醫院做核酸檢測，一路上Selina蹦蹦跳跳，看上去心情相當愉悅，之後Selina挽著男方的手，一起回飯店。而去年3月時，Selina自爆有小鮮肉追求，談到2人的發展，她當時表示兩人都靠著訊息維繫感情，如今被目擊到身旁出現了鮮肉男，讓外界不禁猜測是否正在戀愛ing。
據悉，Selina周邊友人透露這位斯文男就是Selina的男友，她會大方的帶著他與朋友聚會，Selina的朋友們都誇他個性很可愛，外表像鄰家男孩，在朋友圈的評價很高。針對Selina有新戀情一事，Selina稍早也在IG發文：「女人四十一枝花，幸運戀情正萌芽，彼此珍惜同步伐，小情小愛請吃瓜，春暖花開，我的春天也來了。」認了新戀情。