T1／臺中葳格太陽超正董事孫子荃 　完美詮釋女力

我是廣告 請繼續往下閱讀
身處在女力當道的新時代，投身在既定印象中充滿陽剛味的籃球運動，看似衝突的兩者在臺中葳格太陽孫子荃董事身上，取得了完美的平衡。
在職業球團中擔任要職的孫子荃，日常即使兼顧各項工作範疇，因為樂衷於享受工作的個性，就算要面臨來自四面八方的疑難雜症，都能以正面積極的態度去面對。「當然，單單靠自己單打獨鬥並非長久之計，好在團隊中有各領域的專項人才予以協助」孫子荃特別感謝團隊中優秀的女性夥伴，「因為眾人齊心，才讓球隊能夠順利運行。」
T1聯盟的成立，在許多人看來充斥著各種挑戰與困難，孫子荃第一時間得知所屬企業投入職業球隊後，卻和多數人持不同觀點看待，反而對職業球團的經營充滿期待。「面臨逆境，更應該積極應對」孫子荃雖然知道過程佈滿荊棘，依然鼓勵大家以正能量面對，同時也積極配合T1職業聯盟的策略，希望可以扭轉球迷的負面觀感。
長期居住在臺中的孫子荃，特別認同職業籃球的屬地主義，臺中葳格太陽作為臺中市首支職業籃球隊，「籃球隊職業只是第一步，也要將運動精神傳達給球迷，將來我們要走入校園，讓正向的籃球能量向下扎根，扎根校園、培育種子是屬於球團單點的努力和經營」不過孫子荃也在思考，如何將單點串連成線，進而擴及、昇華至全面，「聯盟創辦初期以賽事舉辦順利為首要，接著期盼聯盟能夠與各球團進行更多更深入的探討。」若是能夠結合六隊的能量、發揮所長，她認為「打造T1聯盟2.0版，將有機會吸引更多球迷進場看球。」
運動競技場上的表現優劣，則來自於運動員自身的訓練，團體運動更需要身旁神隊友的支援，「場邊觀眾的加油聲都是提振士氣、提升成績的關鍵」，所以孫子荃認為，無論男女，每個人都可以是自己的英雄，為求挑戰自己而精進自身能力，增加團隊戰力，「這就是競技運動的迷人之處。」
「競技運動講求男女平等」但是在先天條件的限制下也許有些時刻，女性屬於較為弱勢，但是孫子荃認為「在職場的工作表現，女性展露的專業度與細膩度比起更多男性有過之而無不及。」其實回歸職場本質，她覺得若能各司其職，將自己的專業素養完整發揮、不分你我，達到球團設定的目標，不僅事半功倍，「男女結合的強大力量，將成為推進台中葳格太陽發光發熱、向前邁進的助力，Woman Week的舉辦就是讓這些投身在各球團的女性工作人員能夠被更多人看見。」（文字：T1聯盟提供;編輯：吳政紘）