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空品惡化防制辦法修正　5大對象納強制降載減排

▲今（3）日環保署發布「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」，規範行政機關與公私場所採取短期應變措施。（圖／記者許若茵攝，2022.1.1）
▲今（3）日環保署發布「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」，規範行政機關與公私場所採取短期應變措施。（圖／記者許若茵攝，2022.1.1）

記者許若茵／台北報導

2022-03-03 11:11:09

今（3）日環保署發布「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」，將降載減排門檻與指揮中心設立門檻下修、授權地方政府增訂移動汙染源應變措施、增訂上風縣市協力降載減排機制，並明訂強制減排對象，包含燃煤火力發電機組、燃煤汽電共生機組、石化業、鋼鐵冶煉業與公民營焚化廠等對象。

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環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡孟裕說明，今環保署修正發布「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，並將名稱修正為「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」，主要是在處理短期空品不良時，規範行政機關與公私場所採取短期應變措施，並通知民眾加強自我防護，共同協力減輕空品負擔的法規。

蔡孟裕指出，原法規規定以「許可核定量」為降載減排基準，為落實降載減排，改為以中級預警前一日實際量為基準，並下修門檻，從原先三級嚴重惡化（AQI＞200）啟動應變機制，調整為中級預警（AQI＞150）即啟動。

蔡孟裕提到，原先法規並未明定降載減排對象，修正內容後，明訂強制減排對象，將燃煤火力發電機組、燃煤汽電共生機組、石化業、鋼鐵冶煉業、公民營焚化廠都納入。

此外，此次辦法也下修指揮中心門檻，蔡孟裕解釋，原法規為三級嚴重惡化時，地方需成立指揮中心應變，當有11縣市成立指揮中心時，中央須依法成立第一級中央指揮中心，現改為中級預警時，地方就需成立指揮中心，若以109年10月至110年3月空汙季來看，會有32日符合標準，且門檻也下修至9縣市成立指揮中心時，中央須依法成立第一級中央指揮中心，並增訂即使未達中級預警，地方或中央仍可酌情設立應變小組。

「縣市空氣都是互相流動的」，蔡孟裕表示，本次修正還增訂上風縣市協力降載減排機制，當下風處縣市達中級預警或以上等級時，上風處且直接相鄰縣市應比照「空氣汙染防制方案」中的好鄰居條款概念，配合實施降載減排措施。另本次修正也明確規範主管機關得因地制宜，增訂移動汙染源應變措施。

環保署強調，空品不佳成因複雜，長期改善策略會透過「空氣汙染防制方案」執行各項空氣汙染防制工作，持續進行多面向的汙染改善，也希望全國民眾與公私場所都能支持配合。

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