空品惡化防制辦法修正　5大對象納強制降載減排

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蔡孟裕指出，原法規規定以「許可核定量」為降載減排基準，為落實降載減排，改為以中級預警前一日實際量為基準，並下修門檻，從原先三級嚴重惡化（AQI＞200）啟動應變機制，調整為中級預警（AQI＞150）即啟動。
蔡孟裕提到，原先法規並未明定降載減排對象，修正內容後，明訂強制減排對象，將燃煤火力發電機組、燃煤汽電共生機組、石化業、鋼鐵冶煉業、公民營焚化廠都納入。
此外，此次辦法也下修指揮中心門檻，蔡孟裕解釋，原法規為三級嚴重惡化時，地方需成立指揮中心應變，當有11縣市成立指揮中心時，中央須依法成立第一級中央指揮中心，現改為中級預警時，地方就需成立指揮中心，若以109年10月至110年3月空汙季來看，會有32日符合標準，且門檻也下修至9縣市成立指揮中心時，中央須依法成立第一級中央指揮中心，並增訂即使未達中級預警，地方或中央仍可酌情設立應變小組。
「縣市空氣都是互相流動的」，蔡孟裕表示，本次修正還增訂上風縣市協力降載減排機制，當下風處縣市達中級預警或以上等級時，上風處且直接相鄰縣市應比照「空氣汙染防制方案」中的好鄰居條款概念，配合實施降載減排措施。另本次修正也明確規範主管機關得因地制宜，增訂移動汙染源應變措施。
環保署強調，空品不佳成因複雜，長期改善策略會透過「空氣汙染防制方案」執行各項空氣汙染防制工作，持續進行多面向的汙染改善，也希望全國民眾與公私場所都能支持配合。