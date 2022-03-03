足球／Abramovich被迫賣切爾西 特里：你是世上最佳老闆
切爾西老闆、俄羅斯商人Roman Abramovich今日在官網證實自己將出售球隊，對此俱樂部也感謝他這19年來為球隊的奉獻，傳奇球星特里(John Terry)也轉發此則消息，並表達自己對前老闆的支持和感謝。
記者黃建霖/綜合報導
2022-03-03 11:14:38｜2022-03-03 11:25:07
由於烏俄戰爭延燒，被外界指責為俄羅斯寡頭的Abramovich，今日選擇賣掉切爾西，並且將全部的收益捐給慈善基金會，用於造福烏克蘭戰爭的所有受害者，包括為受害者提供資金，以及支持長期的恢復工作。
且不論政治上的爭議，在Abramovich當家的時代，切爾西迎來了隊史的輝煌時期，這19年內總計獲得了21座冠軍獎盃，其中包括：5座英超冠軍、5座足總盃冠軍、3座英聯盃冠軍、2座社區盾盃冠軍、2座歐冠冠軍、2座歐聯冠軍、1座世俱盃冠軍、1座超級盃冠軍，他也被認為是英超最佳的經營者之一。
Abramovich將切爾西變成世界上最大和最成功的足球俱樂部之一，這一點是值得肯定的。因此，切爾西的傳奇球援特里也在社群網站上發文表達對前老闆的感謝之情。「謝謝你，Roman。這個世界上最好的老闆。」