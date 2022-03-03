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全台大停電因興達電廠爆炸？王美花：有「碰」的一聲

▲針對3日全台大停電有網傳是因為興達電廠爆炸而引起，王美花表示事件還在調查中，「有聽到『碰』的一聲，但大爆炸是不至於」。（圖／台電公司網站）
▲針對3日全台大停電有網傳是因為興達電廠爆炸而引起，王美花表示事件還在調查中，「有聽到『碰』的一聲，但大爆炸是不至於」。（圖／台電公司網站）

記者許家禎/台北報導

2022-03-03 11:12:39｜2022-03-03 11:40:45

針對今（3）日全台各地發生停電事故，經濟部長王美花親上火線，在記者會上表示，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，進而造成北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電。針對網傳是因為興達電廠爆炸而引起，王美花表示事件還在調查中，「有聽到『碰』的一聲，但大爆炸是不至於」。

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面對再一次發生全台大停電，經濟部長王美花在記者會上先是致歉，並說明，因興達電廠開關場事故，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電，而北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電。

王美花指出，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能也會陸續啟動，但啟動需要時間，如水力發電要一小時，燃煤要三小時，核能則需原能會同意，因此預估北部地區中午以前可以恢復，南部中午過後則會陸續供電，全部復電稍晚會做詳細的說明。

對於網傳事件是因興達電廠大爆炸導致？王美花表示有「碰」的一聲，但大爆炸不至於，強調目前事件正在調查中。同時也表示事發當時系統備轉容量率達24.61%，沒有所謂電力不足的問題。

網傳興達電廠爆炸有冒煙狀況，台電經了解表示，照片上看似煙的部分，其實是機組緊急停機而產生的水蒸氣逸散現象。

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