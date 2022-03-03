大陸反戰變性女星二婚有2女1子　去掉男兒身父親全力支持

中國知名變性女主持人金星，因為發文反對俄烏戰爭，主張「尊重所有生命，堅持反對戰爭」，引起小粉紅們群起抗議，中國官方也出手開鍘，將她的微博禁言，而金星勇於面對性向轉變，和德籍老公兩度結婚、領養2女1子，在演藝圈被打壓時勇於爭取的態度，堪稱是大陸娛樂圈的「傳奇女性」。





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▲金星喜歡穿旗袍，散發獨特東方美。（圖／翻攝金星微博）

▲金星發言嗆辣直率，是娛樂圈的傳奇女性。（圖／翻攝金星微博）

從小學習舞蹈的金星，多次獲得舞蹈、編舞獎，藝術成就不凡，她28歲時認清性向，接受心理諮詢，決定找回身體裡的真實自己，原以為變性會遭到家人反對，沒想到父親反倒鬆了一口氣，鼓勵她勇於改變。年輕時仍是男兒身，為了取得美國綠卡，她開玩笑跟好友肯波琳結為夫妻，這段無性婚姻維持了10年，直到她動了變性手術，成為一個完整的女性，肯波琳也有新對象懷孕了，雙方才辦理離婚。





而後，金星在飛機上結識真命天子，自德國的漢斯對她獨特的東方美一見鍾情，2005年決定步入婚姻。金星夫妻感情恩愛，卻為了領養3個孩子，辦理跨國手續太複雜，無法順利登記戶口，小倆口一度離婚，如今孩子都大了，她2018年歡喜宣布與漢斯再婚，讓3個小孩親眼見證這段幸福婚姻。今年開春，她一連貼出多張與漢斯的合照，「18年前的今天我們相識，18年後的今天我們依然相愛」，獲得粉絲滿滿祝福。





▲金星（左）和老公漢斯為了領養孩子一度離婚。（圖／翻攝金星微博）

▲金星（右）和老公漢斯在飛機上結識一見鍾情。（圖／翻攝金星微博）

而金星向來大膽發言，勇於發問大牌明星劉嘉玲、高圓圓等人感情八卦生活，擔任選秀評審的毒舌評論，最為粉絲佩服，卻也因這兩面刃，知名的脫口秀《金星秀》節目遭停播，有些人看不順眼，詆毀她過往的變性歷史，甚至暗地嘲諷「不想被不男不女的人批評」。





她去年接下《追光吧！哥哥》主持棒，辛辣發言的鏡頭最後被刪光，加盟《了不起的打工人》宣傳海報也被消失，氣得她點名電視台開槓，向來據理力爭的金星，反對俄烏之戰對自身演藝事業的影響，後續效應正在發酵。



