蘇貞昌針對大停電道歉　要求加速讓三接完工

行政院今（3）日召開院會時，遇到全台大停電，行政院發言人羅秉成會後轉述，蘇貞昌指示副院長沈榮津、經濟部長王美花會中提前離席，趕赴台電坐鎮指揮，停電造成國人生活上不便與困擾表示最大歉意，也會加速讓三接早日完工。
記者王敏旭／台北報導
2022-03-03 11:31:12｜2022-03-03 12:32:05
羅秉成表示，大停電的事故原因，蘇貞昌已要求最快時間對外說明，王美花也已在剛才對外說明，供電部分，北部地方中午以前可以恢復，其他地區也會陸續恢復供電，對這樣事故造成國人不便，再次表示歉意，
羅秉成說，按照台電的資訊，早上的被轉容量率超過24％，今天上午也不是用電尖峰時間，整體供電充足，但是因為興達電廠開關廠事故，導致南部地區供電失衡，全台電力系統受到瞬間影醒，引發中北部地區低頻卸載連動停電。
羅秉成指出，這次停電初步原因為設備機件跳脫所致，不過也凸顯台灣南電北送的困境與脆落，政府會遵循民意加緊腳步讓三接早日完工，使北部有相當供電量能。
羅秉成說，蘇貞昌請經濟部、台電公司儘速釐清完整事故原因，經濟部也已啟動緊急應變小組，相關用電陸續恢復中，經濟部、台電公司也對外初步說明，政府對此次受影響民眾表達誠摯的歉意。