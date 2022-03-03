大規模停電！國民黨團：撤換經濟部長、台電董事長

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對此，國民黨團總召曾銘宗於記者會上指出，全台灣各地都停電，立法院都停電，現在要開記者會資料都差點印不出來，為什麼南北大停電、台電網頁掛點，尤其這是發電結構有問題，政府應該出面說清楚清楚，2017年817大停電經濟部長李世光下台，但是去年513、517接連大停電，台電董事長及經濟部長王美花致卻不用負責，要求他們下台，並全額補償這次損失。
賴士葆說，停電是供電不夠，但王美花言猶在耳說備載容量10%，他詢問台電說供電沒問題是南電北送輸送出問題，先不論是否是真的，至少就是管理問題，那有人該負責，大家看到四大公投還說四個不同意，不斷強調要加入國際組織、加入CPTPP，但百姓要的是電，做個生意冰箱卻沒有電了，停電愈久，東西報廢愈多，人民的小事就是大事，全台大停電影響上百萬戶，台電卻沒有任何回應，予以譴責。
首席副書記長李德維表示，蘇貞昌成天喊「有政府會做事」，與其一直在立院攻擊在野黨、耍嘴皮子，甚至跟美國告洋狀，卻在最基本的民生用電都出問題，今天並不是非常炎熱或酷寒要開冷氣、暖氣，竟然發生全台大停電，問題就是人謀不臧的管理問題，呼籲蘇貞昌、王美花不要天天在立院耍嘴皮，保證供電沒問題，小老百姓不在意誰是經濟部長、台電董事長，最基本的事情做不好就要負責，核心問題找出來並向國人報告。