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讚蓬佩奧在台人氣高　蔡英文頒勳章肯定對台美外交貢獻

▲總統蔡英文今（3）日頒予蓬佩奧「特種大綬景星勳章」，表彰其對台美關係的提升與貢獻。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文今（3）日頒予蓬佩奧「特種大綬景星勳章」，表彰其對台美關係的提升與貢獻。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-03 12:40:53

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨日抵台展開四天訪問行程，總統蔡英文今（3）日頒予「特種大綬景星勳章」，表彰其對台美關係的提升與貢獻。蔡英文表示，蓬佩奧不僅長期支持台灣的國際參與，在任內更為台美關係帶來許多突破，像蓬佩奧這樣的美國好友來訪，充分展現出台美之間深厚的情誼，希望在台人氣很高的蓬佩奧常常來訪。

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蔡英文上午在總統府接見蓬佩奧，並頒授「特種大綬景星勳章」，感謝其對提升台美關係的卓著貢獻。蔡英文表示，過去蓬佩奧形容台灣是民主成功的故事、可信賴的夥伴，及世界良善的力量，很高興歡迎蓬佩奧率團來訪，親身見證台灣人民的友善、熱情以及對民主自由的堅持。

蔡英文說，透過頒贈「特種大綬景星勳章」除了表彰蓬佩奧對台美關係的貢獻，她也要代表台灣人民表達最深的感謝。

蔡英文指出，蓬佩奧不僅長期支持台灣的國際參與，在任內更為台美關係帶來許多突破，包括解除對台交往限制、對台軍售常態化，以及台美高層互訪層級不斷提高，這些都加深雙方互動合作。

蔡英文表示，在蓬佩奧的支持之下，台美在區域民主治理、經濟、教育、公共衛生等多項領域也建立對話機制，像是台美經濟繁榮夥伴對話在過去2年連續舉辦，今年也預期將再次召開。

蔡英文強調，在去年台美TIFA會議復談之後，她期待透過現有的機制，加強台美在各領域的合作，並且早日啟動雙邊貿易協定的協商進程，讓台美經貿關係可以更緊密。

蔡英文也提到烏克蘭情勢發展，她表示，台灣和美國等民主夥伴合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁，就在幾天前台灣也啟動對烏克蘭的人道救援，台灣和美國共享民主自由價值，希望未來台美可以共同寫下更多民主成功的故事。

蔡英文表示，像蓬佩奧這樣的美國好友來訪，充分展現出台美之間深厚的情誼，尤其蓬佩奧在台灣的人氣很高，來訪的消息一出來，立即引起許多關注討論。希望未來蓬佩奧常常來訪，一起為繼續深化台美關係來努力。

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