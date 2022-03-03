讚蓬佩奧在台人氣高　蔡英文頒勳章肯定對台美外交貢獻

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蔡英文說，透過頒贈「特種大綬景星勳章」除了表彰蓬佩奧對台美關係的貢獻，她也要代表台灣人民表達最深的感謝。
蔡英文指出，蓬佩奧不僅長期支持台灣的國際參與，在任內更為台美關係帶來許多突破，包括解除對台交往限制、對台軍售常態化，以及台美高層互訪層級不斷提高，這些都加深雙方互動合作。
蔡英文表示，在蓬佩奧的支持之下，台美在區域民主治理、經濟、教育、公共衛生等多項領域也建立對話機制，像是台美經濟繁榮夥伴對話在過去2年連續舉辦，今年也預期將再次召開。
蔡英文強調，在去年台美TIFA會議復談之後，她期待透過現有的機制，加強台美在各領域的合作，並且早日啟動雙邊貿易協定的協商進程，讓台美經貿關係可以更緊密。
蔡英文也提到烏克蘭情勢發展，她表示，台灣和美國等民主夥伴合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁，就在幾天前台灣也啟動對烏克蘭的人道救援，台灣和美國共享民主自由價值，希望未來台美可以共同寫下更多民主成功的故事。
蔡英文表示，像蓬佩奧這樣的美國好友來訪，充分展現出台美之間深厚的情誼，尤其蓬佩奧在台灣的人氣很高，來訪的消息一出來，立即引起許多關注討論。希望未來蓬佩奧常常來訪，一起為繼續深化台美關係來努力。