全台大停電！民眾黨團批政府口號治國、要求王美花下台

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蔡壁如質疑，從2017年815大停電，到去年513、517大停電，每次一停電，經濟部都成立改善小組，還找了專家學者撰寫檢討報告，追蹤列管36項改善事項，但問題解決了嗎？鴻海創辦人郭台銘去年曾表示「明年一定會停電」，經濟部長王美花還為此打賭停電就請吃雞排，如今全台大停電是否要兌現請吃雞排的承諾？
蔡壁如批評，台電初步釐清稱是電網問題，行政院在前年也核定智慧電網總體規劃方案，投入785年，花費10年，更新全台電網，強化電網韌性，但台電卻願意捐給高雄壽山8000萬，卻不願加速解決供電和智慧電網的問題，成為民進黨不折不扣的選舉買票機器。
民眾黨團副總召賴香伶表示，蔡英文上午和卿蓬佩奧會面，因為跳電造成直播中斷，加上近期俄烏情勢引發恐慌，希望就事論事，台電應盡速調查還原真相，但她認為應不脫人為操作失誤、歲修排程、備轉容量率過低等問題。
賴香伶更痛批，每次跳電都歸咎基層、歲修、設備，王美花部長口口聲聲稱台灣不會缺電，但今天卻發生全台大跳電，執政團隊的效能真讓人捏把冷汗。士林北投市議員擬參選人陳思宇則指出，士林北投區今年到現在可說是每個月都在跳電，強烈呼籲王美花、台電董事長楊偉甫等人下台負責。
民眾黨立委張其祿也發布新聞稿表示，這次停電更印證了之前在本週二專案質詢中提到的「台灣社會脆弱度過高」體現，他在專案質詢時已提到，台灣對於天然災害、人為事故應變能力不足，政府部門並未有良好應變計畫，就導致社會停擺、民生困難，尤其近幾年來缺電、缺水經常發生，政府未對系統性問題做出回應，國民對於政府不積極處理無奈心死，面對停電、缺水只好「直接躺平」！
張其祿強調，電網不穩定已成為嚴重問題，政府也無提供民眾應變處置之教則，若是真的發生戰爭或巨大天災，後果將是無法設想。因此，台灣面對這次停電事件警醒，政府務必要優先處理供電、供水等民生系統「台灣社會脆弱度」過高之問題。